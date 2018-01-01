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У Луцьку авто, яке рік мало статус «транзитної євробляхи», отримало українські номери

У Луцьку авто, яке рік мало статус «транзитної євробляхи», отримало українські номери
У Луцькому сервісному центрі МВС зареєстрували автомобіль RENAULT THALIA, 2008 року випуску, який, за інформацією ДФС, був розмитней першим в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Сервісного центру МВС у Волинській області.

Автомобілю надали сертифікат - "Євро - 4". Авто майже рік перебувало в режимі транзиту.

Його власник з 2017 року кожні 10 днів перетинав митний кордон України з Республікою Польща, такої потреби більше немає. Відповідно до нових законодавчих норм авто зареєстровано в Україні.

Водночас у сервісному центрі МВС Ковеля зареєстрували MERCEDES-BENZ, 2005 року випуску, з нормою "Євро-3". Раніше власник також тривалий час користувався цим транспортом з іноземними номерними знаками.

У Луцьку авто, яке рік мало статус «транзитної євробляхи», отримало українські номери
У Луцьку авто, яке рік мало статус «транзитної євробляхи», отримало українські номери

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Теги: євробляхи, розмитнення, Луцьк
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