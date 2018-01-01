У нещодавно збудованому спорткомплексі обвалився дах під час дитячих занять





Про це повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, пише



«На щастя, ніхто не постраждав. Завдяки швидкій реакції тренерів, спортсменів, які саме в цей час займалися художньою гімнастикою, встигли евакуюватися з приміщення», - написав Жданов на своїй сторінці в Facebook.



На момент обвалення в будівлі перебувало близько 30 дітей з викладачем, пише сайт Інформатор.



«Чоловік, дитина якого який ходить на секцію дзюдо в цьому залі, розповів, що на момент події заняття проводилися в двох залах - в одному хлопчики займалися дзюдо, а в другому дівчатка вивчали танці. Більше постраждав другий зал - під уламками купа пошкодженого обладнання. Але на щастя, всі діти зараз в безпеці», - йдеться в публікації.



Спорткомплекс був побудований навесні цього року.



Територію оточила поліція, на місці працюють рятувальники. Також на місце події виїхав заступник міністра молоді та спорту Микола Даневич.



«Працюємо спільно з адміністрацією спорткомплексу і місцевою владою над детальним аналізом причин та наслідків обвалу даху і узгодження подальших кроків в ситуації», - зазначив міністр молоді та спорту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Вишневе Київської області через снігопад вранці, 1 грудня, під час занять обвалився дах недавно побудованого спортивного комплексу. Постраждалих немає.Про це повідомив міністр молоді та спорту України, пише Zaxid.net «На щастя, ніхто не постраждав. Завдяки швидкій реакції тренерів, спортсменів, які саме в цей час займалися художньою гімнастикою, встигли евакуюватися з приміщення», - написав Жданов на своїй сторінці в Facebook.На момент обвалення в будівлі перебувало близько 30 дітей з викладачем, пише сайт Інформатор.«Чоловік, дитина якого який ходить на секцію дзюдо в цьому залі, розповів, що на момент події заняття проводилися в двох залах - в одному хлопчики займалися дзюдо, а в другому дівчатка вивчали танці. Більше постраждав другий зал - під уламками купа пошкодженого обладнання. Але на щастя, всі діти зараз в безпеці», - йдеться в публікації.Спорткомплекс був побудований навесні цього року.Територію оточила поліція, на місці працюють рятувальники. Також на місце події виїхав заступник міністра молоді та спорту Микола Даневич.«Працюємо спільно з адміністрацією спорткомплексу і місцевою владою над детальним аналізом причин та наслідків обвалу даху і узгодження подальших кроків в ситуації», - зазначив міністр молоді та спорту.

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