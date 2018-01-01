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На Волині підліток провалився під лід

На Волині підліток провалився під лід
У Шацьку врятували підлітка, який провалився під лід.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС в області Володимир Нестеров.

Речник надзвичайників повідомив, що подія трапилася у суботу, 1 грудня, за 400 м від берега на озері Чорне.

«Троє товаришів каталися на ковзанах, як раптом 17-річний Володимир Р. провалився під лід! Його товариші: 18-річний Петро Свиридів та 19-річний Максим Лесів не розгубились, лягли на лід і кинули потопаючому куртку. Володимир ухопився за неї, а його товариші витягнули його на міцний лід», – йдеться у повідомленні.


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Теги: Волинь, Володимир Нестеров, крига
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