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У Луцьку після аварії бетонний стовп нависає над парканом. ФОТО

У Луцьку після аварії бетонний стовп нависає над парканом. ФОТО
У Луцьку вночі невідоме авто врізалося в бетонну опору, внаслідок чого вона завалилася на паркан, та нависла над ним.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила лучанка Надія Красоткіна.

Жінка переконує, що у ніч на 1 грудня автівка врізалася у бетонну електроопору біля будинку на вулиці Ковельській, 110. Опора впала на паркан і тепер просто нависає над ним.

Надія Красоткіна каже, що це вже третя аварія в цьому місці за два місяці. За її словами, ймовірна причина у тому, що навпроти будинку №114 на дорозі під стовпом - глибока яма.

"На швидкості в ту яму попадає колесо машини, вибиває кермо і водій втрачає контроль над керуванням машиною", - поділилася жінка. Вона додала, що поки не було ями, то не було і аварій.

Лучанка закликає компетентні служби розібратися з проблемою.

У Луцьку після аварії бетонний стовп нависає над парканом. ФОТО
У Луцьку після аварії бетонний стовп нависає над парканом. ФОТО
У Луцьку після аварії бетонний стовп нависає над парканом. ФОТО
У Луцьку після аварії бетонний стовп нависає над парканом. ФОТО
У Луцьку після аварії бетонний стовп нависає над парканом. ФОТО





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Теги: електроопора, аварія, Луцьк
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