У Луцьку після аварії бетонний стовп нависає над парканом. ФОТО

У Луцьку вночі невідоме авто врізалося в бетонну опору, внаслідок чого вона завалилася на паркан, та нависла над ним.Про цеповідомила лучанкаЖінка переконує, що у ніч на 1 грудня автівка врізалася у бетонну електроопору біля будинку на вулиці Ковельській, 110. Опора впала на паркан і тепер просто нависає над ним.Надія Красоткіна каже, що це вже третя аварія в цьому місці за два місяці. За її словами, ймовірна причина у тому, що навпроти будинку №114 на дорозі під стовпом - глибока яма."На швидкості в ту яму попадає колесо машини, вибиває кермо і водій втрачає контроль над керуванням машиною", - поділилася жінка. Вона додала, що поки не було ями, то не було і аварій.Лучанка закликає компетентні служби розібратися з проблемою.