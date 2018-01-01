У Луцьку після аварії бетонний стовп нависає над парканом. ФОТО
Сьогодні, 19:35
У Луцьку вночі невідоме авто врізалося в бетонну опору, внаслідок чого вона завалилася на паркан, та нависла над ним.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила лучанка Надія Красоткіна.
Жінка переконує, що у ніч на 1 грудня автівка врізалася у бетонну електроопору біля будинку на вулиці Ковельській, 110. Опора впала на паркан і тепер просто нависає над ним.
Надія Красоткіна каже, що це вже третя аварія в цьому місці за два місяці. За її словами, ймовірна причина у тому, що навпроти будинку №114 на дорозі під стовпом - глибока яма.
"На швидкості в ту яму попадає колесо машини, вибиває кермо і водій втрачає контроль над керуванням машиною", - поділилася жінка. Вона додала, що поки не було ями, то не було і аварій.
Лучанка закликає компетентні служби розібратися з проблемою.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила лучанка Надія Красоткіна.
Жінка переконує, що у ніч на 1 грудня автівка врізалася у бетонну електроопору біля будинку на вулиці Ковельській, 110. Опора впала на паркан і тепер просто нависає над ним.
Надія Красоткіна каже, що це вже третя аварія в цьому місці за два місяці. За її словами, ймовірна причина у тому, що навпроти будинку №114 на дорозі під стовпом - глибока яма.
"На швидкості в ту яму попадає колесо машини, вибиває кермо і водій втрачає контроль над керуванням машиною", - поділилася жінка. Вона додала, що поки не було ями, то не було і аварій.
Лучанка закликає компетентні служби розібратися з проблемою.
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