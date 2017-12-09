Чим дивуватиме перший день зимового Jazz Bez у Луцьку

Перший день XVIII міжнародного джазового фестивалю JAZZ BEZ здивує ризикованим експериментом з новою музикою Jonas Cambien Trio – скандинавським джазом.Про це повідомляють організатори.Насолодитися чудовою музикою усі охочі зможуть 14 грудня з 19:00 у стінах Волинського обласного академічного театру ляльок.Для фахівців «скандинавський джаз» — це термін, що не вимагає пояснень: холодність, пронизливість, крихкість і аскетична краса. Тріо Йонаса Камбіена — той випадок, коли до традиційного рецепту додано левову частку істинної і природної оригінальності. Дебютний альбом колективу описується критиками як вкрай цікава суміш ідей сучасного джазу і «корінного фольклору країн, яких не існує». Але Камбіен із товаришами бачать, як і належить освіченому сучасному музикантові, досить багато. І грають про це майстерно, без ексцентричних надмірностей і експерименту заради експерименту.Тріо Камбіена — це, без перебільшення, якісно новий формат, у першу чергу, для великих майданчиків, яким здаються ризикованими експерименти з новою музикою: саме у випадку з Камбіеном результати можуть перевершити всі очікування.Також протягом трьох фестивальних днів (14-16 грудня) на поціновувачів джазу чекаютимуть виступи всесвітньо відомих гуртів Jonas Cambien Trio, Spiritual Leftovers feat. Manu Domergue ,Silhouette and Vinx, Ark Ovrutski New York Quartet feat. Benny Benack, Aleksandra Kutrzepa Quartet.Засновники фестивалю: Польський інститут права та ДзиґаГенеральний інформаційний партнер фестивалю Jazz Bez – UA:СуспільнеОрганізатори фестивалю у Луцьку:ГО «Принцип», Луцький джаз-клубФестиваль відбудеться за підтримки Генерального Консульства Республіки Польща в Луцьку, Music Norway, компанії Kromberg & Schubert.Квитки на Jazz Bez у Луцьку можна придбати на сайті kasa.in.ua за посиланням:14 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-mezdunarodnyj-dzazovyj-festival-j-azzbez-v-lucke15 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-miznarodnij-dzazovij-festival-jazzbez-u-lucku16 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-miznarodnij-dzazovij-festival-jazzbez-u-lucku-luck