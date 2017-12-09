Чим дивуватиме перший день зимового Jazz Bez у Луцьку
Сьогодні, 02:15
Перший день XVIII міжнародного джазового фестивалю JAZZ BEZ здивує ризикованим експериментом з новою музикою Jonas Cambien Trio – скандинавським джазом.
Про це повідомляють організатори.
Насолодитися чудовою музикою усі охочі зможуть 14 грудня з 19:00 у стінах Волинського обласного академічного театру ляльок.
Для фахівців «скандинавський джаз» — це термін, що не вимагає пояснень: холодність, пронизливість, крихкість і аскетична краса. Тріо Йонаса Камбіена — той випадок, коли до традиційного рецепту додано левову частку істинної і природної оригінальності. Дебютний альбом колективу описується критиками як вкрай цікава суміш ідей сучасного джазу і «корінного фольклору країн, яких не існує». Але Камбіен із товаришами бачать, як і належить освіченому сучасному музикантові, досить багато. І грають про це майстерно, без ексцентричних надмірностей і експерименту заради експерименту.
Тріо Камбіена — це, без перебільшення, якісно новий формат, у першу чергу, для великих майданчиків, яким здаються ризикованими експерименти з новою музикою: саме у випадку з Камбіеном результати можуть перевершити всі очікування.
Також протягом трьох фестивальних днів (14-16 грудня) на поціновувачів джазу чекаютимуть виступи всесвітньо відомих гуртів Jonas Cambien Trio, Spiritual Leftovers feat. Manu Domergue ,Silhouette and Vinx, Ark Ovrutski New York Quartet feat. Benny Benack, Aleksandra Kutrzepa Quartet.
Засновники фестивалю: Польський інститут права та Дзиґа
Генеральний інформаційний партнер фестивалю Jazz Bez – UA:Суспільне
Організатори фестивалю у Луцьку:
ГО «Принцип», Луцький джаз-клуб
Фестиваль відбудеться за підтримки Генерального Консульства Республіки Польща в Луцьку, Music Norway, компанії Kromberg & Schubert.
Квитки на Jazz Bez у Луцьку можна придбати на сайті kasa.in.ua за посиланням:
14 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-mezdunarodnyj-dzazovyj-festival-j-azzbez-v-lucke
15 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-miznarodnij-dzazovij-festival-jazzbez-u-lucku
16 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-miznarodnij-dzazovij-festival-jazzbez-u-lucku-luck
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють організатори.
Насолодитися чудовою музикою усі охочі зможуть 14 грудня з 19:00 у стінах Волинського обласного академічного театру ляльок.
Для фахівців «скандинавський джаз» — це термін, що не вимагає пояснень: холодність, пронизливість, крихкість і аскетична краса. Тріо Йонаса Камбіена — той випадок, коли до традиційного рецепту додано левову частку істинної і природної оригінальності. Дебютний альбом колективу описується критиками як вкрай цікава суміш ідей сучасного джазу і «корінного фольклору країн, яких не існує». Але Камбіен із товаришами бачать, як і належить освіченому сучасному музикантові, досить багато. І грають про це майстерно, без ексцентричних надмірностей і експерименту заради експерименту.
Тріо Камбіена — це, без перебільшення, якісно новий формат, у першу чергу, для великих майданчиків, яким здаються ризикованими експерименти з новою музикою: саме у випадку з Камбіеном результати можуть перевершити всі очікування.
Також протягом трьох фестивальних днів (14-16 грудня) на поціновувачів джазу чекаютимуть виступи всесвітньо відомих гуртів Jonas Cambien Trio, Spiritual Leftovers feat. Manu Domergue ,Silhouette and Vinx, Ark Ovrutski New York Quartet feat. Benny Benack, Aleksandra Kutrzepa Quartet.
Засновники фестивалю: Польський інститут права та Дзиґа
Генеральний інформаційний партнер фестивалю Jazz Bez – UA:Суспільне
Організатори фестивалю у Луцьку:
ГО «Принцип», Луцький джаз-клуб
Фестиваль відбудеться за підтримки Генерального Консульства Республіки Польща в Луцьку, Music Norway, компанії Kromberg & Schubert.
Квитки на Jazz Bez у Луцьку можна придбати на сайті kasa.in.ua за посиланням:
14 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-mezdunarodnyj-dzazovyj-festival-j-azzbez-v-lucke
15 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-miznarodnij-dzazovij-festival-jazzbez-u-lucku
16 грудня – https://kasa.in.ua/xviii-miznarodnij-dzazovij-festival-jazzbez-u-lucku-luck
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Чим дивуватиме перший день зимового Jazz Bez у Луцьку
Сьогодні, 02:15
2 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку досі існують два російських банки
01 грудень, 22:30
Медіа