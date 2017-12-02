2 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 2 грудня святкує журналістка Анастасія Передрій (на фото) та директор Центральної міської бібліотеки для дітей Ніна Бочарова.
Також особисте свято сьогодні у перукаря Сергія Карабейнікова та громадської діячки Ірини Осіпової.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх з цим святом, а також усіх волинян, для кого цей день є особливим, та зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
Щорічно 2 грудня у світі відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства.
На Волинь цього дня у 2008 році приїжджав Президент України Віктор Ющенко.
2 грудня 2010 році у Луцьку застрелився підприємець, президент волейбольного клубу «Лучеськ-Підшипник» Сергій Семенюк.
У 2012 році цього дня стало відомо, що Віталій Кварцяний йде з запорізького «Металурга». Влітку 2013-го він повернуся на тренерську лаву луцької «Волині».
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Також особисте свято сьогодні у перукаря Сергія Карабейнікова та громадської діячки Ірини Осіпової.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх з цим святом, а також усіх волинян, для кого цей день є особливим, та зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.
Щорічно 2 грудня у світі відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства.
На Волинь цього дня у 2008 році приїжджав Президент України Віктор Ющенко.
2 грудня 2010 році у Луцьку застрелився підприємець, президент волейбольного клубу «Лучеськ-Підшипник» Сергій Семенюк.
У 2012 році цього дня стало відомо, що Віталій Кварцяний йде з запорізького «Металурга». Влітку 2013-го він повернуся на тренерську лаву луцької «Волині».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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