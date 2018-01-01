У Луцьку досі існують два російських банки





У Луцьку на початку 2017 року працювали сім банків з російським капіталом, як от: «Банк Русский Стандарт», «VS Bank» (Фольксбанк), «БМ БАНК», «ВТБ Банк», «Промінвестбанк», «Сбербанк Росії» та банк російського олігарха Михайла Фрідмана — «Альфа Банк», — пише



З травня 2018 року Національний банк України (НБУ) знову заявив про необхідність обмеження роботи банків з російським капіталом в Україні, тому відповідне рішення приймали в РНБО.



Останнім часом більшість російських банків закривають майже всі відділення по Україні, як, до прикладу, «Банк ВТБ». Голова фінустанови заявив, що до літа 2018 року банк закриє майже всі відділення в Україні. Також банк попередив клієнтів про те, що з 21 лютого завершує роботу з платіжною системою VISA.



За минулий із моменту введення санкцій (березень 2017 року) час змінити власника вдалося тільки «VS Bank», проданому російським «Ощадбанком» групі «ТАС» Сергія Тігіпка.



Сьогодні в Луцьку продовжують працювати відділення «Промінвестбанк» та «Альфа Банк».



Припинили свою діяльність «VS Bank», «Сбербанк Росії» (який тепер клієнтів з Волині обслуговує у Рівному), «ВТБ Банк», «БМ БАНК» та «Банк Русский Стандарт».



Більшість банків із російським капіталом закрили свої відділення в регіонах України і залишили свої представництва в столиці чи містах мільйонниках. Так от, «БМ Банк» обслуговує своїх клієнтів лише у Києві, а в інших регіонах його відділень немає.



Нагадаємо, що НБУ у 2017 році ввели санкцій російським банкам на рік, тоді обмеження торкнулися «Ощадбанку», «VS Bank», «Промінвестбанку», «ВТБ Банку», «БМ Банку». Їм заборонили виводити капітал за межі України на користь пов'язаних із ними осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині закрили п'ять з семи представництв банків з російським капіталом.У Луцьку на початку 2017 року працювали сім банків з російським капіталом, як от: «Банк Русский Стандарт», «VS Bank» (Фольксбанк), «БМ БАНК», «ВТБ Банк», «Промінвестбанк», «Сбербанк Росії» та банк російського олігарха— «Альфа Банк», — пише ВолиньUA З травня 2018 року Національний банк України (НБУ) знову заявив про необхідність обмеження роботи банків з російським капіталом в Україні, тому відповідне рішення приймали в РНБО.Останнім часом більшість російських банків закривають майже всі відділення по Україні, як, до прикладу, «Банк ВТБ». Голова фінустанови заявив, що до літа 2018 року банк закриє майже всі відділення в Україні. Також банк попередив клієнтів про те, що з 21 лютого завершує роботу з платіжною системою VISA.За минулий із моменту введення санкцій (березень 2017 року) час змінити власника вдалося тільки «VS Bank», проданому російським «Ощадбанком» групі «ТАС» Сергія Тігіпка.Сьогодні в Луцьку продовжують працювати відділення «Промінвестбанк» та «Альфа Банк».Припинили свою діяльність «VS Bank», «Сбербанк Росії» (який тепер клієнтів з Волині обслуговує у Рівному), «ВТБ Банк», «БМ БАНК» та «Банк Русский Стандарт».Більшість банків із російським капіталом закрили свої відділення в регіонах України і залишили свої представництва в столиці чи містах мільйонниках. Так от, «БМ Банк» обслуговує своїх клієнтів лише у Києві, а в інших регіонах його відділень немає.Нагадаємо, що НБУ у 2017 році ввели санкцій російським банкам на рік, тоді обмеження торкнулися «Ощадбанку», «VS Bank», «Промінвестбанку», «ВТБ Банку», «БМ Банку». Їм заборонили виводити капітал за межі України на користь пов'язаних із ними осіб.

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