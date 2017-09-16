Якою буде зима: повідомили дати найлютіших морозів
Сьогодні, 08:30
Найсильніше похолодання в Україні цієї зими настане в лютому. Тоді температура опуститься до 22-25 градусів нижче нуля.
Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань. Він пояснив, що в цілому взимку Україні загрожують "погодні гойдалки", - пише "Обозреватель".
З 3 до 15 січня теж очікується відлига, впевнений синоптик. А ось з 15 січня почнеться справжня зима: різке зниження температури до 20-25 градусів нижче нуля продовжиться аж до кінця місяця.
"Потім зима переходить в сильні, лютневі морози. З 3 лютого по 8-11 лютого буде найлютіші морози цієї зими. Це знову 20-25 градусів до 20-х чисел. 24-25 лютого знову відлига. І на кінець лютого – легкі морози в 7-8 градусів", – розповів Горбань.
Він уточнив, що в першу декаду березня теж очікується холодна погода до 7-14 градусів нижче нуля.
"Коротше, у нас вийшло зміщення етапу морозів з 15 січня", – резюмував синоптик.
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Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань. Він пояснив, що в цілому взимку Україні загрожують "погодні гойдалки", - пише "Обозреватель".
З 3 до 15 січня теж очікується відлига, впевнений синоптик. А ось з 15 січня почнеться справжня зима: різке зниження температури до 20-25 градусів нижче нуля продовжиться аж до кінця місяця.
"Потім зима переходить в сильні, лютневі морози. З 3 лютого по 8-11 лютого буде найлютіші морози цієї зими. Це знову 20-25 градусів до 20-х чисел. 24-25 лютого знову відлига. І на кінець лютого – легкі морози в 7-8 градусів", – розповів Горбань.
Він уточнив, що в першу декаду березня теж очікується холодна погода до 7-14 градусів нижче нуля.
"Коротше, у нас вийшло зміщення етапу морозів з 15 січня", – резюмував синоптик.
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