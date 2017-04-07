На Волині сільська школа залишилася без дров для опалення





Про це повідомив голова Дубівської громади Роман Троцюк на своїй сторінці у Facebook, - пише видання "



За словами Троцюка, влітку на сільському цвинтарі позрізали дерева. За виконання даних робіт з бюджету сільської ради було оплачено роботи в розмірі 70 тисяч гривень. Ці кошти передбачались на закупівлю дров для котельні школи села Дубове.



Перед виконанням даних робіт були проведені збори в селі Бахів на яких була досягнута домовленість про те, що прибирання зрізаної деревини буде здійснене силами місцевих жителів. Дрова будуть завантажені та відправлені для опалення школи.



«Що вийшло в результаті: кошти передбачені для Дубівської школи використані на кладовище в селі Бахів, школа лишилася без дров і є загроза зупинки котельні серед опалювального сезону. Декілька разів на кладовище приїздили працівники котелень з інших населених пунктів, які вже не хочуть там працювати оскільки активність Бахівчан дуже низька. Прошу долучитися до акції прибирання на цвинтарі, яке відбудеться в суботу 1 грудня. Сільська рада виконала свої обіцянки не взявши з ваших бюджетів не копійки. Прийшов час виконати свої, як перед громадою так і перед Вашими родичами, які спочивають на території кладовища. Покажіть, що село не вимирає і виконує свої обіцянки», – йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Школа села Бахів Ковельського району залишилася без дров.Про це повідомив голова Дубівської громадина своїй сторінці у Facebook, - пише видання " Волинь24 ".За словами Троцюка, влітку на сільському цвинтарі позрізали дерева. За виконання даних робіт з бюджету сільської ради було оплачено роботи в розмірі 70 тисяч гривень. Ці кошти передбачались на закупівлю дров для котельні школи села Дубове.Перед виконанням даних робіт були проведені збори в селі Бахів на яких була досягнута домовленість про те, що прибирання зрізаної деревини буде здійснене силами місцевих жителів. Дрова будуть завантажені та відправлені для опалення школи.«Що вийшло в результаті: кошти передбачені для Дубівської школи використані на кладовище в селі Бахів, школа лишилася без дров і є загроза зупинки котельні серед опалювального сезону. Декілька разів на кладовище приїздили працівники котелень з інших населених пунктів, які вже не хочуть там працювати оскільки активність Бахівчан дуже низька. Прошу долучитися до акції прибирання на цвинтарі, яке відбудеться в суботу 1 грудня. Сільська рада виконала свої обіцянки не взявши з ваших бюджетів не копійки. Прийшов час виконати свої, як перед громадою так і перед Вашими родичами, які спочивають на території кладовища. Покажіть, що село не вимирає і виконує свої обіцянки», – йдеться в дописі.

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