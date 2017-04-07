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На Волині сільська школа залишилася без дров для опалення

На Волині сільська школа залишилася без дров для опалення
Школа села Бахів Ковельського району залишилася без дров.

Про це повідомив голова Дубівської громади Роман Троцюк на своїй сторінці у Facebook, - пише видання "Волинь24".

За словами Троцюка, влітку на сільському цвинтарі позрізали дерева. За виконання даних робіт з бюджету сільської ради було оплачено роботи в розмірі 70 тисяч гривень. Ці кошти передбачались на закупівлю дров для котельні школи села Дубове.

Перед виконанням даних робіт були проведені збори в селі Бахів на яких була досягнута домовленість про те, що прибирання зрізаної деревини буде здійснене силами місцевих жителів. Дрова будуть завантажені та відправлені для опалення школи.

«Що вийшло в результаті: кошти передбачені для Дубівської школи використані на кладовище в селі Бахів, школа лишилася без дров і є загроза зупинки котельні серед опалювального сезону. Декілька разів на кладовище приїздили працівники котелень з інших населених пунктів, які вже не хочуть там працювати оскільки активність Бахівчан дуже низька. Прошу долучитися до акції прибирання на цвинтарі, яке відбудеться в суботу 1 грудня. Сільська рада виконала свої обіцянки не взявши з ваших бюджетів не копійки. Прийшов час виконати свої, як перед громадою так і перед Вашими родичами, які спочивають на території кладовища. Покажіть, що село не вимирає і виконує свої обіцянки», – йдеться в дописі.

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Теги: дрова, Волинь
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Коментарі 1
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Використання бюджетних коштів всупереч цільовому призначенню є серйозним правопорушенням! Як вбачається з матеріалу статті 70 тисяч гривень мали призначення на закупівлю енергоресурсів - дров. Замість цього їх потратили на благоустрій - очистку кладовища.
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