вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Шахраї «кинули» на гроші двох жительок Волині

Шахраї «кинули» на гроші двох жительок Волині
Учора, 1 грудня, до поліції звернулися дві волинянки із заявами про шахрайства на майже шість тисяч гривень.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

У кінці листопада 37-річна мешканка Маневицького району через веб-сайт мала намір придбати автомобіль. Жінка перерахувала зловмисникам через термінал самообслуговування на вказаний рахунок 2 тис. 450 грн.

Ще одна жінка, мешканка райцентру Маневичі, втратила 3,5 тис. грн. До жінки, ще в листопаді на мобільний телефон зателефонував зловмисник. Назвавшись працівником банку, шляхом обману, під приводом розблокування банківської кратки, він видурив конфіденційні дані й згодом викрав з картки гроші.

Тож поліція вкотре звертається до громадян, бути уважними, купувати товари у мережі інтернет лише через перевірені сайти, а також не розголошувати реквізити банківських карток.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахраї, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Доньці жорстоко вбитої волинянки просять допомогти
Кінець «режиму тирана»: скандальну директорку школи на Волині таки звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Подружжя з Волині відзначило «діамантове» весілля
Сьогодні, 12:35
Фотограф показав, як озеро на Волині вкриває крига
Сьогодні, 12:31
Шахраї «кинули» на гроші двох жительок Волині
Сьогодні, 12:08
Аварія у Луцьку: автівка врізалася в дерево, водія госпіталізували
Сьогодні, 11:32
На Волині сільська школа залишилася без дров для опалення
Сьогодні, 11:18
Схожі новини
У Володимирі почастішали крадіжки із квартир та інтернет-шахрайства У Володимирі почастішали крадіжки із квартир та інтернет-шахрайства
10 листопад, 18:08
Автошахраї на Волині вигадали нову схему. ВІДЕО Автошахраї на Волині вигадали нову схему. ВІДЕО
01 листопад, 21:22
На Волині шахраї, які видурили 200 тисяч доларів, отримали умовно На Волині шахраї, які видурили 200 тисяч доларів, отримали умовно
08 жовтень, 21:28
Під дитячий плач шахраї видурили у лучанки 1000 гривень Під дитячий плач шахраї видурили у лучанки 1000 гривень
05 жовтень, 04:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі поцупили речі, які збирали для дітей
Сьогодні, 13:18
 0
Зима у місті на Волині 100 років тому. ФОТО
Сьогодні, 12:43
 0
Подружжя з Волині відзначило «діамантове» весілля
Сьогодні, 12:35
 0
Фотограф показав, як озеро на Волині вкриває крига
Сьогодні, 12:31
 0
Шахраї «кинули» на гроші двох жительок Волині
Сьогодні, 12:08
 0
Медіа
відео
1/8