Шахраї «кинули» на гроші двох жительок Волині
Сьогодні, 12:08
Учора, 1 грудня, до поліції звернулися дві волинянки із заявами про шахрайства на майже шість тисяч гривень.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
У кінці листопада 37-річна мешканка Маневицького району через веб-сайт мала намір придбати автомобіль. Жінка перерахувала зловмисникам через термінал самообслуговування на вказаний рахунок 2 тис. 450 грн.
Ще одна жінка, мешканка райцентру Маневичі, втратила 3,5 тис. грн. До жінки, ще в листопаді на мобільний телефон зателефонував зловмисник. Назвавшись працівником банку, шляхом обману, під приводом розблокування банківської кратки, він видурив конфіденційні дані й згодом викрав з картки гроші.
Тож поліція вкотре звертається до громадян, бути уважними, купувати товари у мережі інтернет лише через перевірені сайти, а також не розголошувати реквізити банківських карток.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
У кінці листопада 37-річна мешканка Маневицького району через веб-сайт мала намір придбати автомобіль. Жінка перерахувала зловмисникам через термінал самообслуговування на вказаний рахунок 2 тис. 450 грн.
Ще одна жінка, мешканка райцентру Маневичі, втратила 3,5 тис. грн. До жінки, ще в листопаді на мобільний телефон зателефонував зловмисник. Назвавшись працівником банку, шляхом обману, під приводом розблокування банківської кратки, він видурив конфіденційні дані й згодом викрав з картки гроші.
Тож поліція вкотре звертається до громадян, бути уважними, купувати товари у мережі інтернет лише через перевірені сайти, а також не розголошувати реквізити банківських карток.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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