Шахраї «кинули» на гроші двох жительок Волині

Учора, 1 грудня, до поліції звернулися дві волинянки із заявами про шахрайства на майже шість тисяч гривень.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.У кінці листопада 37-річна мешканка Маневицького району через веб-сайт мала намір придбати автомобіль. Жінка перерахувала зловмисникам через термінал самообслуговування на вказаний рахунок 2 тис. 450 грн.Ще одна жінка, мешканка райцентру Маневичі, втратила 3,5 тис. грн. До жінки, ще в листопаді на мобільний телефон зателефонував зловмисник. Назвавшись працівником банку, шляхом обману, під приводом розблокування банківської кратки, він видурив конфіденційні дані й згодом викрав з картки гроші.Тож поліція вкотре звертається до громадян, бути уважними, купувати товари у мережі інтернет лише через перевірені сайти, а також не розголошувати реквізити банківських карток.