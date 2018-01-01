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Подружжя з Волині відзначило «діамантове» весілля

Подружжя з Волині відзначило «діамантове» весілля
Подружжя Юхима та Тетяни Савлуків із Велимченської громади Ратнівського району відсвяткувало «діамантове» весілля. У шлюбі вони вже 60 років.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла голова громади Анастасія Павлович.

"Шановні Юхим Тимофійович та Тетяна Антонівна Савлуки в моїй уяві ви двоє асоціюєтесь з гарним намистом – прекрасна дружина, яка уособлює діамант чистої води і бездоганна оправа – її чоловік. Саме він не тільки зміг підкорити серце молодої красуні 60 років тому, а й доповнив її красу своєю силою і мужністю. Такий тандем – велика рідкість. І якщо доля подарувала його вам – ви обранці Божі, так як не всім Господь дарує таке довге і щасливе подружнє життя. Ваш шлях не був усіяний квітами, ви розділили всі труднощі, але при цьому зберегли своє кохання. Ви разом плакали і сміялися, хворіли і одужували, так нехай же тепер ваше сімейне життя перетвориться в тиху гавань вашої великої любові! Живіть у здоров’ї, злагоді, любові довгі та щасливі роки!", - написала Павлович.

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Теги: діамантове весілля, Анастасія Павлович, Волинь
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