Подружжя з Волині відзначило «діамантове» весілля

Подружжятаіз Велимченської громади Ратнівського району відсвяткувало «діамантове» весілля. У шлюбі вони вже 60 років.Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла голова громади"Шановні Юхим Тимофійович та Тетяна Антонівна Савлуки в моїй уяві ви двоє асоціюєтесь з гарним намистом – прекрасна дружина, яка уособлює діамант чистої води і бездоганна оправа – її чоловік. Саме він не тільки зміг підкорити серце молодої красуні 60 років тому, а й доповнив її красу своєю силою і мужністю. Такий тандем – велика рідкість. І якщо доля подарувала його вам – ви обранці Божі, так як не всім Господь дарує таке довге і щасливе подружнє життя. Ваш шлях не був усіяний квітами, ви розділили всі труднощі, але при цьому зберегли своє кохання. Ви разом плакали і сміялися, хворіли і одужували, так нехай же тепер ваше сімейне життя перетвориться в тиху гавань вашої великої любові! Живіть у здоров’ї, злагоді, любові довгі та щасливі роки!", - написала Павлович.