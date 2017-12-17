Новий чемпіон світу: Гвоздик нокаутував Стівенсона

Олександр Гвоздик у Квебеці, Канада, брутально нокаутував в 11 раунді канадця Адоніса Стівенсона і відібрав у нього титул чемпіона світу за версією WBC у напівтяжкій вазі.



31-річному харків'янину знадобилося 16 поєдинків щоб досягнути чемпіонства, - пише



Початок поєдинку очікувано був за канадським ветераном. Він пресингував, працював першим номером і його удари були більш виразними. Гвоздик, пам'ятаючи про вбивчу ліву руку шульги Стівенсона, діяв обережно, особливо не ризикував. В самому початку третього раунду українець провів чіткий зустрічний удар – нокдаун! Проте канадський рефері Майкл Гріффін його не зарахував, вважаючи, що Стівенсон послизнувся.



Починаючи з шостого раунду Гвоздик підвищив темп і отримав перевагу. Він був швидший, кращий на ногах, добре переміщувався і заходив за передню ногу суперника. Все частіше загострював бій, розуміючи, що за очками виграти в канадця у Канаді буде вкрай проблематично.



В дев'ятому раунді Стівенсон повернувся в бій і дав зрозуміти, що в нього ще є сили протистояти молодому претенденту на його титул. А в десятому він ледь не відправив Гвоздика у нокдаун – українця від падіння врятували канати. Проте харків'янин одразу пішов брати реванш і його вдалося провести декілька хороших атак. А в одинадцятому раунді Олександр до максимуму підвищив темп, почав розбивати чемпіона різноманітними серіями і комбінаціями. Врешті він не витримав бомбардування і був забитий в куті рингу. Рефері зафіксував нокаут за 11 секунд до кінця 11 раунду.

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