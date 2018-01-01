Фотограф показав, як озеро на Волині вкриває крига
Сьогодні, 12:31
Перші морози уже сковують льодом озера Шацького району.
Про це повідомляє Район. Шацьк.
Вдало передав на світлинах красу Шацьких озер син місцевого священика Олександр Вихор.
Він зафіксував на фото озеро Люцимер у перші морозні дні.
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Про це повідомляє Район. Шацьк.
Вдало передав на світлинах красу Шацьких озер син місцевого священика Олександр Вихор.
Він зафіксував на фото озеро Люцимер у перші морозні дні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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