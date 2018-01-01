Фотограф показав, як озеро на Волині вкриває крига





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Вдало передав на світлинах красу Шацьких озер син місцевого священика Олександр Вихор.



Він зафіксував на фото озеро Люцимер у перші морозні дні.





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