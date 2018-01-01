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Фотограф показав, як озеро на Волині вкриває крига

Фотограф показав, як озеро на Волині вкриває крига
Перші морози уже сковують льодом озера Шацького району.

Про це повідомляє Район. Шацьк.

Вдало передав на світлинах красу Шацьких озер син місцевого священика Олександр Вихор.

Він зафіксував на фото озеро Люцимер у перші морозні дні.

Фотограф показав, як озеро на Волині вкриває крига
Фотограф показав, як озеро на Волині вкриває крига
Фотограф показав, як озеро на Волині вкриває крига

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Теги: природа, Волинь
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