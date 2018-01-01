Зима у місті на Волині 100 років тому. ФОТО





Про це пише



«Зима, яка цьогоріч чітко і за графіком опустилася на Волинь, притрусила невеликим снігом міста та села. Видання пропонує переглянути сторічні зимові фото Володимира-Волинського», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували рідкісні фото, на яких зафіксовано зиму у Володимирі-Волинському сторіччя тому.Про це пише ВолиньUA «Зима, яка цьогоріч чітко і за графіком опустилася на Волинь, притрусила невеликим снігом міста та села. Видання пропонує переглянути сторічні зимові фото Володимира-Волинського», - йдеться у повідомленні.

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