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Зима у місті на Волині 100 років тому. ФОТО

Зима у місті на Волині 100 років тому. ФОТО
У мережі опублікували рідкісні фото, на яких зафіксовано зиму у Володимирі-Волинському сторіччя тому.

Про це пише ВолиньUA.

«Зима, яка цьогоріч чітко і за графіком опустилася на Волинь, притрусила невеликим снігом міста та села. Видання пропонує переглянути сторічні зимові фото Володимира-Волинського», - йдеться у повідомленні.

Зима у місті на Волині 100 років тому. ФОТО
Зима у місті на Волині 100 років тому. ФОТО
Зима у місті на Волині 100 років тому. ФОТО
Зима у місті на Волині 100 років тому. ФОТО
Зима у місті на Волині 100 років тому. ФОТО
Зима у місті на Волині 100 років тому. ФОТО
Зима у місті на Волині 100 років тому. ФОТО

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Теги: зима, Волинь
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