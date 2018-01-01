Зима у місті на Волині 100 років тому. ФОТО
Сьогодні, 12:43
У мережі опублікували рідкісні фото, на яких зафіксовано зиму у Володимирі-Волинському сторіччя тому.
Про це пише ВолиньUA.
«Зима, яка цьогоріч чітко і за графіком опустилася на Волинь, притрусила невеликим снігом міста та села. Видання пропонує переглянути сторічні зимові фото Володимира-Волинського», - йдеться у повідомленні.
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Про це пише ВолиньUA.
«Зима, яка цьогоріч чітко і за графіком опустилася на Волинь, притрусила невеликим снігом міста та села. Видання пропонує переглянути сторічні зимові фото Володимира-Волинського», - йдеться у повідомленні.
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