У Ковелі поцупили речі, які збирали для дітей
Сьогодні, 13:18
У торгово-розважальному центрі у Ковелі триває збір речей для діток з Волинського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
Про це пише Район. Ковель із посиланням на Наталію Кінаш.
«Вже не перший рік намагаємось порадувати діток та передати подарунки до дня святого Миколая. У центрі дітки від 3 до 18 років. Відгукнулось багато небайдужих людей. У кошику опилась і сумка (досить гарна та нова) з купою речей. А ось сьогодні вона зникла. Я шокована. Прошу всіх – якщо не можете або не хочете допомогти діткам, які залишились без сім'ї, то хоч не крадіть у них», – зазначила Наталія Кінаш.
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Про це пише Район. Ковель із посиланням на Наталію Кінаш.
«Вже не перший рік намагаємось порадувати діток та передати подарунки до дня святого Миколая. У центрі дітки від 3 до 18 років. Відгукнулось багато небайдужих людей. У кошику опилась і сумка (досить гарна та нова) з купою речей. А ось сьогодні вона зникла. Я шокована. Прошу всіх – якщо не можете або не хочете допомогти діткам, які залишились без сім'ї, то хоч не крадіть у них», – зазначила Наталія Кінаш.
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