У Ковелі поцупили речі, які збирали для дітей





Про це пише Наталію Кінаш.



«Вже не перший рік намагаємось порадувати діток та передати подарунки до дня святого Миколая. У центрі дітки від 3 до 18 років. Відгукнулось багато небайдужих людей. У кошику опилась і сумка (досить гарна та нова) з купою речей. А ось сьогодні вона зникла. Я шокована. Прошу всіх – якщо не можете або не хочете допомогти діткам, які залишились без сім'ї, то хоч не крадіть у них», – зазначила Наталія Кінаш.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У торгово-розважальному центрі у Ковелі триває збір речей для діток з Волинського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей.Про це пише Район. Ковель із посиланням на«Вже не перший рік намагаємось порадувати діток та передати подарунки до дня святого Миколая. У центрі дітки від 3 до 18 років. Відгукнулось багато небайдужих людей. У кошику опилась і сумка (досить гарна та нова) з купою речей. А ось сьогодні вона зникла. Я шокована. Прошу всіх – якщо не можете або не хочете допомогти діткам, які залишились без сім'ї, то хоч не крадіть у них», – зазначила Наталія Кінаш.

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