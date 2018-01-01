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На Волині вшанували загиблого воїна. ФОТО

На Волині вшанували загиблого воїна. ФОТО
Юрію Трохимуку із села Залаззя Любешівського району, який був бійцем артилерійського батальйону 51 механізованої бригади, 1 грудня виповнилося б 30 років.

Волинянин загинув 14 липня 2014 року від пострілу ПТРК в районі села Черемшине Луганської області, - повідомляють Волинські новини.

Із нагоди дня народження військового, аби віддати шану своєму односельчанину-герою, у залаззівському ліцеї провели пам’ятний захід.

На заході були присутні мама воїна-героя Ганна Трохимук, школярі, небайдужі односельці, а також керівники Любешівської ОТГ. Після закінчення заходу присутні поклали квіти на могилі героя.

Юрій був наймолодшим у багатодітній родині. Його мобілізували у квітні 2014, а 14 липня того ж року під час переміщення в колоні загинув поблизу села Черемшине Луганської області – від пострілу ПТРК терористів. За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

У 2015 році в місцевій школі відкрили дошку пам’яті загиблого Героя Юрія Трохимука.

На Волині вшанували загиблого воїна. ФОТО
На Волині вшанували загиблого воїна. ФОТО
На Волині вшанували загиблого воїна. ФОТО
На Волині вшанували загиблого воїна. ФОТО
На Волині вшанували загиблого воїна. ФОТО


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Теги: вшанування, Волинь
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