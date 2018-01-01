На Волині вшанували загиблого воїна. ФОТО
Сьогодні, 13:52
Юрію Трохимуку із села Залаззя Любешівського району, який був бійцем артилерійського батальйону 51 механізованої бригади, 1 грудня виповнилося б 30 років.
Волинянин загинув 14 липня 2014 року від пострілу ПТРК в районі села Черемшине Луганської області, - повідомляють Волинські новини.
Із нагоди дня народження військового, аби віддати шану своєму односельчанину-герою, у залаззівському ліцеї провели пам’ятний захід.
На заході були присутні мама воїна-героя Ганна Трохимук, школярі, небайдужі односельці, а також керівники Любешівської ОТГ. Після закінчення заходу присутні поклали квіти на могилі героя.
Юрій був наймолодшим у багатодітній родині. Його мобілізували у квітні 2014, а 14 липня того ж року під час переміщення в колоні загинув поблизу села Черемшине Луганської області – від пострілу ПТРК терористів. За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
У 2015 році в місцевій школі відкрили дошку пам’яті загиблого Героя Юрія Трохимука.
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Волинянин загинув 14 липня 2014 року від пострілу ПТРК в районі села Черемшине Луганської області, - повідомляють Волинські новини.
Із нагоди дня народження військового, аби віддати шану своєму односельчанину-герою, у залаззівському ліцеї провели пам’ятний захід.
На заході були присутні мама воїна-героя Ганна Трохимук, школярі, небайдужі односельці, а також керівники Любешівської ОТГ. Після закінчення заходу присутні поклали квіти на могилі героя.
Юрій був наймолодшим у багатодітній родині. Його мобілізували у квітні 2014, а 14 липня того ж року під час переміщення в колоні загинув поблизу села Черемшине Луганської області – від пострілу ПТРК терористів. За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
У 2015 році в місцевій школі відкрили дошку пам’яті загиблого Героя Юрія Трохимука.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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