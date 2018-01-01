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Засніжені древні монастирі Луцька. ФОТО

Засніжені древні монастирі Луцька. ФОТО
Відомий фотограф Віктор Чухрай поділився світлинами засніжених монастиря Бригіток та кляштору Домініканів у Луцьку.

Фото він опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Перший сніг оповив і підкреслив таємниці і драми старої тюрми - монастиря Бригіток, що нависає над дідом Стиром..Місце трохи моторошне і драматичне, навіть Мавки, які зимували тут у старих вербах, вже пішли звідти… Старі верби знищеі людською байдужістю... Лише заомелена тополя, ще простягає гілки у небо, ніби просить нас бути уважними - нічого у цім світі не минає просто так...» - йдеться в дописі до світлини.

Засніжені древні монастирі Луцька. ФОТО


«Скільки перших снігів бачили ці древні стіни монастиря Домініканів...» - підписав він фотографію.

Засніжені древні монастирі Луцька. ФОТО


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Теги: історія, Луцьк
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