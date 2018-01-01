Засніжені древні монастирі Луцька. ФОТО
Сьогодні, 15:25
Відомий фотограф Віктор Чухрай поділився світлинами засніжених монастиря Бригіток та кляштору Домініканів у Луцьку.
Фото він опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Перший сніг оповив і підкреслив таємниці і драми старої тюрми - монастиря Бригіток, що нависає над дідом Стиром..Місце трохи моторошне і драматичне, навіть Мавки, які зимували тут у старих вербах, вже пішли звідти… Старі верби знищеі людською байдужістю... Лише заомелена тополя, ще простягає гілки у небо, ніби просить нас бути уважними - нічого у цім світі не минає просто так...» - йдеться в дописі до світлини.
«Скільки перших снігів бачили ці древні стіни монастиря Домініканів...» - підписав він фотографію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото він опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Перший сніг оповив і підкреслив таємниці і драми старої тюрми - монастиря Бригіток, що нависає над дідом Стиром..Місце трохи моторошне і драматичне, навіть Мавки, які зимували тут у старих вербах, вже пішли звідти… Старі верби знищеі людською байдужістю... Лише заомелена тополя, ще простягає гілки у небо, ніби просить нас бути уважними - нічого у цім світі не минає просто так...» - йдеться в дописі до світлини.
«Скільки перших снігів бачили ці древні стіни монастиря Домініканів...» - підписав він фотографію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Засніжені древні монастирі Луцька. ФОТО
Сьогодні, 15:25
Волинське подружжя допомагає сиротам. ФОТО
Сьогодні, 14:53
Назвали суперників збірної України на Євро-2020
Сьогодні, 14:31
На Волині вшанували загиблого воїна. ФОТО
Сьогодні, 13:52
Медіа