Засніжені древні монастирі Луцька. ФОТО

Відомий фотографподілився світлинами засніжених монастиря Бригіток та кляштору Домініканів у Луцьку.Фото він опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.«Перший сніг оповив і підкреслив таємниці і драми старої тюрми - монастиря Бригіток, що нависає над дідом Стиром..Місце трохи моторошне і драматичне, навіть Мавки, які зимували тут у старих вербах, вже пішли звідти… Старі верби знищеі людською байдужістю... Лише заомелена тополя, ще простягає гілки у небо, ніби просить нас бути уважними - нічого у цім світі не минає просто так...» - йдеться в дописі до світлини.«Скільки перших снігів бачили ці древні стіни монастиря Домініканів...» - підписав він фотографію.