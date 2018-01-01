вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У холі поліклініки в Луцьку грають на фортепіано. ВІДЕО

У холі поліклініки в Луцьку грають на фортепіано. ВІДЕО
У луцькій поліклініці №1 уже створюють святковий новорічно-різдвяний настрій, граючи на фортепіано.

Про це пише Таблоїд Волині.

Відеороликом поділився головний лікар Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги Ігор Гнетньов.

Він спершу зняв на відео концертмейстера Дануту Король у білому халаті, яка грала на музичному інструменті святкову мелодію, а потім і собі спробував підіграти усім знайому дитячу пісеньку.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: цікаво, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Доньці жорстоко вбитої волинянки просять допомогти
Кінець «режиму тирана»: скандальну директорку школи на Волині таки звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П’яний студент-іноземець скоїв подвійну ДТП: 4 постраждалих
Сьогодні, 20:33
У холі поліклініки в Луцьку грають на фортепіано. ВІДЕО
Сьогодні, 20:05
Луцькі дітлахи долучилися до акції «Тепла іграшка надії». ФОТО
Сьогодні, 19:24
Учасникам блокування «Ягодина» загрожує обмеження волі. ВІДЕО
Сьогодні, 19:00
Прибирання луцьких ринків обійдеться у майже 400 тисяч
Сьогодні, 18:42
Схожі новини
Тепла знову хочеться: фотограф показав красу осені у Луцьку. ФОТО Тепла знову хочеться: фотограф показав красу осені у Луцьку. ФОТО
27 жовтень, 17:38
У Луцьку пенсіонер відкрив музей краваток. ВІДЕО У Луцьку пенсіонер відкрив музей краваток. ВІДЕО
23 жовтень, 15:52
Стадіон із «підземкою»: як виник луцький «Авангард». ФОТО Стадіон із «підземкою»: як виник луцький «Авангард». ФОТО
25 вересень, 02:39
Як починався луцький дім із химерами. Унікальне ФОТО Як починався луцький дім із химерами. Унікальне ФОТО
10 вересень, 21:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П’яний студент-іноземець скоїв подвійну ДТП: 4 постраждалих
Сьогодні, 20:33
 0
У холі поліклініки в Луцьку грають на фортепіано. ВІДЕО
Сьогодні, 20:05
 0
Луцькі дітлахи долучилися до акції «Тепла іграшка надії». ФОТО
Сьогодні, 19:24
 0
Учасникам блокування «Ягодина» загрожує обмеження волі. ВІДЕО
Сьогодні, 19:00
 0
Прибирання луцьких ринків обійдеться у майже 400 тисяч
Сьогодні, 18:42
 0
Медіа
відео
1/8