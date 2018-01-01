У холі поліклініки в Луцьку грають на фортепіано. ВІДЕО





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Відеороликом поділився головний лікар Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги Ігор Гнетньов.



Він спершу зняв на відео концертмейстера Дануту Король у білому халаті, яка грала на музичному інструменті святкову мелодію, а потім і собі спробував підіграти усім знайому дитячу пісеньку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькій поліклініці №1 уже створюють святковий новорічно-різдвяний настрій, граючи на фортепіано.Про це пише Таблоїд Волині Відеороликом поділився головний лікар Луцького центру первинної медико-санітарної допомогиВін спершу зняв на відео концертмейстерау білому халаті, яка грала на музичному інструменті святкову мелодію, а потім і собі спробував підіграти усім знайому дитячу пісеньку.

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