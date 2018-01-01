У холі поліклініки в Луцьку грають на фортепіано. ВІДЕО
Сьогодні, 20:05
У луцькій поліклініці №1 уже створюють святковий новорічно-різдвяний настрій, граючи на фортепіано.
Про це пише Таблоїд Волині.
Відеороликом поділився головний лікар Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги Ігор Гнетньов.
Він спершу зняв на відео концертмейстера Дануту Король у білому халаті, яка грала на музичному інструменті святкову мелодію, а потім і собі спробував підіграти усім знайому дитячу пісеньку.
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Про це пише Таблоїд Волині.
Відеороликом поділився головний лікар Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги Ігор Гнетньов.
Він спершу зняв на відео концертмейстера Дануту Король у білому халаті, яка грала на музичному інструменті святкову мелодію, а потім і собі спробував підіграти усім знайому дитячу пісеньку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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