На Волині згорів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 16:33
На Волині у селі Вишнів Любомльського району сьогодні, 2 грудня, згорів житловий будинок.
Про це повідомляє Район. Любомль.
У неділю, 2 грудня, близько 12.00 виникла пожежа в житловому будинку в селі Вишнів. На місце події виїжджали ДПРЧ №10 (Любомль), ДПРП№24 (Старовойтове) та МПО Штунь.
Як повідомили рятувальники, знищено 90% шиферної покрівлі по дерев'яній обрешітки, 50% дерев'яного перекриття, меблі, побутову техніку, речі домашнього вжитку. Пошкоджено 200 метрів квадратних стін.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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Про це повідомляє Район. Любомль.
У неділю, 2 грудня, близько 12.00 виникла пожежа в житловому будинку в селі Вишнів. На місце події виїжджали ДПРЧ №10 (Любомль), ДПРП№24 (Старовойтове) та МПО Штунь.
Як повідомили рятувальники, знищено 90% шиферної покрівлі по дерев'яній обрешітки, 50% дерев'яного перекриття, меблі, побутову техніку, речі домашнього вжитку. Пошкоджено 200 метрів квадратних стін.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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