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На Волині згорів житловий будинок. ФОТО

На Волині згорів житловий будинок. ФОТО
На Волині у селі Вишнів Любомльського району сьогодні, 2 грудня, згорів житловий будинок.

Про це повідомляє Район. Любомль.

У неділю, 2 грудня, близько 12.00 виникла пожежа в житловому будинку в селі Вишнів. На місце події виїжджали ДПРЧ №10 (Любомль), ДПРП№24 (Старовойтове) та МПО Штунь.

Як повідомили рятувальники, знищено 90% шиферної покрівлі по дерев'яній обрешітки, 50% дерев'яного перекриття, меблі, побутову техніку, речі домашнього вжитку. Пошкоджено 200 метрів квадратних стін.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

На Волині згорів житловий будинок. ФОТО
На Волині згорів житловий будинок. ФОТО
На Волині згорів житловий будинок. ФОТО
На Волині згорів житловий будинок. ФОТО
На Волині згорів житловий будинок. ФОТО
На Волині згорів житловий будинок. ФОТО
На Волині згорів житловий будинок. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь
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