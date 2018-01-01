вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Учасникам блокування «Ягодина» загрожує обмеження волі. ВІДЕО

Учасникам блокування «Ягодина» загрожує обмеження волі. ВІДЕО
Поліція відкрила 4 кримінальні провадження щодо людей, які брали участь в акціях протесту на міжнародних митних пунктах пропуску «Ягодин» та «Устилуг».

Про це стало відомо в прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Волині «Протилежний погляд Live», - пише Конкурент.

Як розповів заступник начальника Головного управління національної поліції у Волинській області Сергій Козак, кримінальні провадження відкрито за частиною 1 статті 279 ККУ ((блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод) та за статтею 293 (групове порушення громадського порядку).

Ймовірні покарання: штраф у вигляді від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи строком до 2-х років, арешт строком до 6 місяців та обмеження волі на строк до 3-х років.

«Зібрано багато матеріалів, відеоматеріалів і наразі здійснюється їх вивчення. Встановлюються всі причетні особи та їхня роль за вказаними фактами», – резюмував Сергій Козак.

Нагадаємо, що 25 листопада на митних пунктах пропуску «Устилуг» та «Ягодин» відбувалися акції протесту невдоволених новими законами, які забороняють безкоштовне ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, кордон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Доньці жорстоко вбитої волинянки просять допомогти
Кінець «режиму тирана»: скандальну директорку школи на Волині таки звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Учасникам блокування «Ягодина» загрожує обмеження волі. ВІДЕО
Сьогодні, 19:00
Прибирання луцьких ринків обійдеться у майже 400 тисяч
Сьогодні, 18:42
Луцькі патрульні стануть помічниками Святого Миколая
Сьогодні, 18:18
Сергій Бабкін виступить у Промені*
Сьогодні, 17:40
5-річний лучанин потрапив до Книги рекордів України. ФОТО
Сьогодні, 17:03
Схожі новини
Волинські прикордонники у «мерсі» на єврономерах знайшли сховок з контрабандою Волинські прикордонники у «мерсі» на єврономерах знайшли сховок з контрабандою
11 листопад, 11:54
На Волині затримали крадену фуру, яку шукали через Інтерпол На Волині затримали крадену фуру, яку шукали через Інтерпол
31 жовтень, 11:16
На Ягодині затримали «євробляхи» з підробленими документами. ФОТО На Ягодині затримали «євробляхи» з підробленими документами. ФОТО
30 серпень, 15:39
Віталій Кварцяний роздавав автографи на «Ягодині». ФОТО Віталій Кварцяний роздавав автографи на «Ягодині». ФОТО
22 серпень, 14:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Учасникам блокування «Ягодина» загрожує обмеження волі. ВІДЕО
Сьогодні, 19:00
 0
Прибирання луцьких ринків обійдеться у майже 400 тисяч
Сьогодні, 18:42
 0
Луцькі патрульні стануть помічниками Святого Миколая
Сьогодні, 18:18
 0
Сергій Бабкін виступить у Промені*
Сьогодні, 17:40
 0
5-річний лучанин потрапив до Книги рекордів України. ФОТО
Сьогодні, 17:03
 0
Медіа
відео
1/8