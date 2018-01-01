Учасникам блокування «Ягодина» загрожує обмеження волі. ВІДЕО





Про це стало відомо в прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Волині «Протилежний погляд Live», - пише



Як розповів заступник начальника Головного управління національної поліції у Волинській області Сергій Козак, кримінальні провадження відкрито за частиною 1 статті 279 ККУ ((блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод) та за статтею 293 (групове порушення громадського порядку).



Ймовірні покарання: штраф у вигляді від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи строком до 2-х років, арешт строком до 6 місяців та обмеження волі на строк до 3-х років.



«Зібрано багато матеріалів, відеоматеріалів і наразі здійснюється їх вивчення. Встановлюються всі причетні особи та їхня роль за вказаними фактами», – резюмував Сергій Козак.



Нагадаємо, що 25 листопада на митних пунктах пропуску «Устилуг» та «Ягодин» відбувалися акції протесту невдоволених новими законами, які забороняють безкоштовне ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція відкрила 4 кримінальні провадження щодо людей, які брали участь в акціях протесту на міжнародних митних пунктах пропуску «Ягодин» та «Устилуг».Про це стало відомо в прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Волині «Протилежний погляд Live», - пише Конкурент Як розповів заступник начальника Головного управління національної поліції у Волинській області, кримінальні провадження відкрито за частиною 1 статті 279 ККУ ((блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод) та за статтею 293 (групове порушення громадського порядку).Ймовірні покарання: штраф у вигляді від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи строком до 2-х років, арешт строком до 6 місяців та обмеження волі на строк до 3-х років.«Зібрано багато матеріалів, відеоматеріалів і наразі здійснюється їх вивчення. Встановлюються всі причетні особи та їхня роль за вказаними фактами», – резюмував Сергій Козак.Нагадаємо, що 25 листопада на митних пунктах пропуску «Устилуг» та «Ягодин»невдоволених новими законами, які забороняють безкоштовне ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.

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