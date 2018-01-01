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«Важкий» підліток із Луцька змінив життя і допомагає іншим. ВІДЕО

«Важкий» підліток із Луцька змінив життя і допомагає іншим. ВІДЕО
Лучанин Станіслав Нестерук завдяки програмі пробації зумів змінити власне життя, не потрапивши до в’язниці.

Про це йдеться у сюжеті на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

Пробація – це термін, що з’явився в українському законодавстві три роки тому. Ним передбачається, що людина, яка скоїла злочини невеликої або середньої тяжкості - може відбувати покарання не у в’язниці.

Серед тих, хто потрапив під програму - 17-річний лучанин Станіслав Нестерук.

Під дію системи пробації хлопець потрапив близько двох років тому через побиття людини. Нині він студент-першокурсник одного з луцьких вишів, працює на фермі.

Перший пункт плану, каже Станіслав, він уже виконав: позбувся наркозалежності і почав допомагати таким, як він.

Детальніше – у відео.



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Теги: допомога, Луцьк
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