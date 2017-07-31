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5-річний лучанин потрапив до Книги рекордів України. ФОТО

5-річний лучанин потрапив до Книги рекордів України. ФОТО
Лучанин Андрій Маха потрапив у Книгу рекордів України, бо має найменший зріст дитини-воротаря.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.

Під час відкриття Дитячої футзальної ліги Луцька експерт Національного Реєстру Рекордів України Павло Горішевський повідомив, що лучанин Андрій Маха потрапив в Книгу рекордів України, бо має найменший зріст дитини-воротаря. Хлопчик, якому незабаром виповниться 5 років, має зріст 94 сантиметрів та отримав сертифікат рекордсмена України.

Також цей хлопчик був відзначений в першому турі дитячого ярмарку футзалу у номінації «Кращий воротар».

Андрій грає за команду ФК «Універсал» (тренер команди Іван Мартинюк).

5-річний лучанин потрапив до Книги рекордів України. ФОТО
5-річний лучанин потрапив до Книги рекордів України. ФОТО

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Теги: рекорд, цікаво
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