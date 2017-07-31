5-річний лучанин потрапив до Книги рекордів України. ФОТО

Андрій Маха потрапив у Книгу рекордів України, бо має найменший зріст дитини-воротаря.



Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.



Під час відкриття Дитячої футзальної ліги Луцька експерт Національного Реєстру Рекордів України Павло Горішевський повідомив, що лучанин Андрій Маха потрапив в Книгу рекордів України, бо має найменший зріст дитини-воротаря. Хлопчик, якому незабаром виповниться 5 років, має зріст 94 сантиметрів та отримав сертифікат рекордсмена України.



Також цей хлопчик був відзначений в першому турі дитячого ярмарку футзалу у номінації «Кращий воротар».



Андрій грає за команду ФК «Універсал» (тренер команди Іван Мартинюк).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинпотрапив у Книгу рекордів України, бо має найменший зріст дитини-воротаря.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.Під час відкриття Дитячої футзальної ліги Луцька експерт Національного Реєстру Рекордів Україниповідомив, що лучанин Андрій Маха потрапив в Книгу рекордів України, бо має найменший зріст дитини-воротаря. Хлопчик, якому незабаром виповниться 5 років, має зріст 94 сантиметрів та отримав сертифікат рекордсмена України.Також цей хлопчик був відзначений в першому турі дитячого ярмарку футзалу у номінації «Кращий воротар».Андрій грає за команду ФК «Універсал» (тренер команди).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію