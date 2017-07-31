5-річний лучанин потрапив до Книги рекордів України. ФОТО
Сьогодні, 17:03
Лучанин Андрій Маха потрапив у Книгу рекордів України, бо має найменший зріст дитини-воротаря.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.
Під час відкриття Дитячої футзальної ліги Луцька експерт Національного Реєстру Рекордів України Павло Горішевський повідомив, що лучанин Андрій Маха потрапив в Книгу рекордів України, бо має найменший зріст дитини-воротаря. Хлопчик, якому незабаром виповниться 5 років, має зріст 94 сантиметрів та отримав сертифікат рекордсмена України.
Також цей хлопчик був відзначений в першому турі дитячого ярмарку футзалу у номінації «Кращий воротар».
Андрій грає за команду ФК «Універсал» (тренер команди Іван Мартинюк).
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.
Під час відкриття Дитячої футзальної ліги Луцька експерт Національного Реєстру Рекордів України Павло Горішевський повідомив, що лучанин Андрій Маха потрапив в Книгу рекордів України, бо має найменший зріст дитини-воротаря. Хлопчик, якому незабаром виповниться 5 років, має зріст 94 сантиметрів та отримав сертифікат рекордсмена України.
Також цей хлопчик був відзначений в першому турі дитячого ярмарку футзалу у номінації «Кращий воротар».
Андрій грає за команду ФК «Універсал» (тренер команди Іван Мартинюк).
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