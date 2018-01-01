Луцькі патрульні стануть помічниками Святого Миколая
Сьогодні, 18:18
Луцькі патрульні даруватимуть дітям радість в рамках проекту «Фабрика Святого Миколая».
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Працівники патрульної поліції взяли участь у прес-конференції з нагоди відкриття Фабрики Святого Миколая, розташованої в науковій бібліотеці імені Олени Пчілки.
Тут волонтери організували справжню казку: святково прикрасили приміщення, визначили місця для збору подарунків та навіть поставили крісло для Святого Миколая, який чекатиме на дітей уже від завтра, з 3 грудня.
Протягом майже 3 тижнів тут відбуватимуться різні майстерки та заходи, до яких також долучаться полісмени, зокрема, вони виготовлятимуть з дітьми світловідбиваючі елементи – флікери.
Протягом цього часу всі охочі та небайдужі можуть приносити сюди солодощі, засоби гігієни, одяг, книжки та іграшки. Усе розвезуть в реабілітаційні центри Волині та на Схід і передадуть тим дітям, хто справді потребує нашої уваги та опіки: це сироти, позбавлені батьківського піклування та жертви війни.
Патрульні, традиційно, допоможуть розвезти подарунки дітям, адже, з досвіду попередніх років, малеча особливо зворушливо реагує на людей в формі, які приїжджають з іграшками та солодощами.
Подарунки дітям можна приносити на Фабрику Святого Миколая (м.Луцьк, вул.Шопена 11, Бібліотека імені Олени Пчілки, 3-й поверх).
Також можна долучитися фінансово:
ГО «Сучасна Волинь»
ЄДРПОУ: 41677573
р/р: 26002055515865
в ПриватБанк
МФО: 303440
Вказати: на Благодійну акцію «Миколай про тебе не забуде».
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
Працівники патрульної поліції взяли участь у прес-конференції з нагоди відкриття Фабрики Святого Миколая, розташованої в науковій бібліотеці імені Олени Пчілки.
Тут волонтери організували справжню казку: святково прикрасили приміщення, визначили місця для збору подарунків та навіть поставили крісло для Святого Миколая, який чекатиме на дітей уже від завтра, з 3 грудня.
Протягом майже 3 тижнів тут відбуватимуться різні майстерки та заходи, до яких також долучаться полісмени, зокрема, вони виготовлятимуть з дітьми світловідбиваючі елементи – флікери.
Протягом цього часу всі охочі та небайдужі можуть приносити сюди солодощі, засоби гігієни, одяг, книжки та іграшки. Усе розвезуть в реабілітаційні центри Волині та на Схід і передадуть тим дітям, хто справді потребує нашої уваги та опіки: це сироти, позбавлені батьківського піклування та жертви війни.
Патрульні, традиційно, допоможуть розвезти подарунки дітям, адже, з досвіду попередніх років, малеча особливо зворушливо реагує на людей в формі, які приїжджають з іграшками та солодощами.
Подарунки дітям можна приносити на Фабрику Святого Миколая (м.Луцьк, вул.Шопена 11, Бібліотека імені Олени Пчілки, 3-й поверх).
Також можна долучитися фінансово:
ГО «Сучасна Волинь»
ЄДРПОУ: 41677573
р/р: 26002055515865
в ПриватБанк
МФО: 303440
Вказати: на Благодійну акцію «Миколай про тебе не забуде».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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