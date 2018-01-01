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Луцькі патрульні стануть помічниками Святого Миколая

Луцькі патрульні стануть помічниками Святого Миколая
Луцькі патрульні даруватимуть дітям радість в рамках проекту «Фабрика Святого Миколая».

Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.

Працівники патрульної поліції взяли участь у прес-конференції з нагоди відкриття Фабрики Святого Миколая, розташованої в науковій бібліотеці імені Олени Пчілки.

Тут волонтери організували справжню казку: святково прикрасили приміщення, визначили місця для збору подарунків та навіть поставили крісло для Святого Миколая, який чекатиме на дітей уже від завтра, з 3 грудня.

Протягом майже 3 тижнів тут відбуватимуться різні майстерки та заходи, до яких також долучаться полісмени, зокрема, вони виготовлятимуть з дітьми світловідбиваючі елементи – флікери.

Протягом цього часу всі охочі та небайдужі можуть приносити сюди солодощі, засоби гігієни, одяг, книжки та іграшки. Усе розвезуть в реабілітаційні центри Волині та на Схід і передадуть тим дітям, хто справді потребує нашої уваги та опіки: це сироти, позбавлені батьківського піклування та жертви війни.

Патрульні, традиційно, допоможуть розвезти подарунки дітям, адже, з досвіду попередніх років, малеча особливо зворушливо реагує на людей в формі, які приїжджають з іграшками та солодощами.



Подарунки дітям можна приносити на Фабрику Святого Миколая (м.Луцьк, вул.Шопена 11, Бібліотека імені Олени Пчілки, 3-й поверх).

Також можна долучитися фінансово:
ГО «Сучасна Волинь»
ЄДРПОУ: 41677573
р/р: 26002055515865
в ПриватБанк
МФО: 303440
Вказати: на Благодійну акцію «Миколай про тебе не забуде».


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Теги: патрульні, поліція, Луцьк
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