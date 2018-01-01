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Волиняни отримали президентські нагороди

Волиняни отримали президентські нагороди
З нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акту проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року Президент Петро Порошенко відзначив чотирьох волинян.

Про це стало відомо із його указу, оприлюдненому на офіційному сайті, - пише "Перший".

Зокрема орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагороджена голова Волинської обласної організації Профспілки працівників соціальної сфери України Галина Микитюк.

Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» отримав професор, завідувач кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор історичних наук Володимир Баран.

Також двоє волинян стали заслуженими донорами України. Це – Сергій Гніровський та Микола Маїло.



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Теги: Петро Порошенко, нагороди, Волинь
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