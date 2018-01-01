Волиняни отримали президентські нагороди

Петро Порошенко відзначив чотирьох волинян.



Про це стало відомо із його указу, оприлюдненому на офіційному сайті, - пише "



Зокрема орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагороджена голова Волинської обласної організації Профспілки працівників соціальної сфери України Галина Микитюк.



Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» отримав професор, завідувач кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор історичних наук Володимир Баран.



Також двоє волинян стали заслуженими донорами України. Це – Сергій Гніровський та Микола Маїло.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акту проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року Президентвідзначив чотирьох волинян.Про це стало відомо із його указу, оприлюдненому на офіційному сайті, - пише " Перший ".Зокрема орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагороджена голова Волинської обласної організації Профспілки працівників соціальної сфери УкраїниПочесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» отримав професор, завідувач кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор історичних наукТакож двоє волинян стали заслуженими донорами України. Це –та

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