Волиняни отримали президентські нагороди
Сьогодні, 22:44
З нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акту проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року Президент Петро Порошенко відзначив чотирьох волинян.
Про це стало відомо із його указу, оприлюдненому на офіційному сайті, - пише "Перший".
Зокрема орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагороджена голова Волинської обласної організації Профспілки працівників соціальної сфери України Галина Микитюк.
Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» отримав професор, завідувач кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор історичних наук Володимир Баран.
Також двоє волинян стали заслуженими донорами України. Це – Сергій Гніровський та Микола Маїло.
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Про це стало відомо із його указу, оприлюдненому на офіційному сайті, - пише "Перший".
Зокрема орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагороджена голова Волинської обласної організації Профспілки працівників соціальної сфери України Галина Микитюк.
Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» отримав професор, завідувач кафедри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор історичних наук Володимир Баран.
Також двоє волинян стали заслуженими донорами України. Це – Сергій Гніровський та Микола Маїло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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