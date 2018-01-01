Поблизу Рівного авто інкасації на смерть збило людину. ВІДЕО





За попередньою інформацією 34-річний водій автомобіля “VW Transporter“ здійснюючи маневр обгону, на пішохідному переході збив чоловіка.



Потерпілий отримав травми не сумісні з життям, і помер до приїзду медиків. Нині його особу встановлюють правоохоронці, - повідомяє прес-служба поліції Рівненщини.



Водій та ще двоє пасажирів мікроавтобуса не постраждали.



За зовнішніми ознаками водій автомобіля був тверезий. На місці події працює слідчо-оперативна група.



За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Бармаки Рівненського району надійшло увечері 2 грудня автомобіль інкасаторів на смерть збив чоловіка.За попередньою інформацією 34-річний водій автомобіля “VW Transporter“ здійснюючи маневр обгону, на пішохідному переході збив чоловіка.Потерпілий отримав травми не сумісні з життям, і помер до приїзду медиків. Нині його особу встановлюють правоохоронці, - повідомяє прес-служба поліції Рівненщини.Водій та ще двоє пасажирів мікроавтобуса не постраждали.За зовнішніми ознаками водій автомобіля був тверезий. На місці події працює слідчо-оперативна група.За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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