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Поблизу Рівного авто інкасації на смерть збило людину. ВІДЕО

Поблизу Рівного авто інкасації на смерть збило людину. ВІДЕО
У селі Бармаки Рівненського району надійшло увечері 2 грудня автомобіль інкасаторів на смерть збив чоловіка.

За попередньою інформацією 34-річний водій автомобіля “VW Transporter“ здійснюючи маневр обгону, на пішохідному переході збив чоловіка.

Потерпілий отримав травми не сумісні з життям, і помер до приїзду медиків. Нині його особу встановлюють правоохоронці, - повідомяє прес-служба поліції Рівненщини.

Водій та ще двоє пасажирів мікроавтобуса не постраждали.

За зовнішніми ознаками водій автомобіля був тверезий. На місці події працює слідчо-оперативна група.

За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.



Поблизу Рівного авто інкасації на смерть збило людину. ВІДЕО
Поблизу Рівного авто інкасації на смерть збило людину. ВІДЕО

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Теги: інкасатори, смерть, Рівненщина
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