Поблизу Рівного авто інкасації на смерть збило людину. ВІДЕО
Сьогодні, 23:18
У селі Бармаки Рівненського району надійшло увечері 2 грудня автомобіль інкасаторів на смерть збив чоловіка.
За попередньою інформацією 34-річний водій автомобіля “VW Transporter“ здійснюючи маневр обгону, на пішохідному переході збив чоловіка.
Потерпілий отримав травми не сумісні з життям, і помер до приїзду медиків. Нині його особу встановлюють правоохоронці, - повідомяє прес-служба поліції Рівненщини.
Водій та ще двоє пасажирів мікроавтобуса не постраждали.
За зовнішніми ознаками водій автомобіля був тверезий. На місці події працює слідчо-оперативна група.
За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
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За попередньою інформацією 34-річний водій автомобіля “VW Transporter“ здійснюючи маневр обгону, на пішохідному переході збив чоловіка.
Потерпілий отримав травми не сумісні з життям, і помер до приїзду медиків. Нині його особу встановлюють правоохоронці, - повідомяє прес-служба поліції Рівненщини.
Водій та ще двоє пасажирів мікроавтобуса не постраждали.
За зовнішніми ознаками водій автомобіля був тверезий. На місці події працює слідчо-оперативна група.
За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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