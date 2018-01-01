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Руйнуючи стереотипи: у Луцьку люди з інвалідністю стали героями життєствердного фотопроекту

Руйнуючи стереотипи: у Луцьку люди з інвалідністю стали героями життєствердного фотопроекту
У Луцьку створили фотовиставку “Барви милосердя”, героями якої стали люди з інвалідністю.

Виставку відкрили у територіальному центрі Луцька напередодні Міжнародного Дня людей з інвалідністю, який відзначають 3 грудня.

Зобразивши підопічних терцентру у чорно-білих тонах, зробили акцент на кольорових стрічках, як символі насичених, різнобарвних, справжніх емоцій.

Усі учасники фотосесії — люди, які мають інвалідність, та, незважаючи на свої недуги, смакують життям наповну. Ініціатори проекту кажуть, що таким чином намагалися зруйнувати стереотип про те, що життя людей з обмеженими можливостями одноманітне та сіре. Адже серед героїв фотовиставки, для прикладу, - чоловік, який, маючи протезовану кінцівку, щодня приїздить велосипедом у терцентр для занять на тринажерах, а ще займається йогою та туризмом.

Втілити проект “Барви милосердя” допомогли фотостудія “ЯрКо” (Ярослав Близнюк, Жанна Бащук, Наталія Антонюк, Тетяна Васильєва, Ольга Москвич), поліграфічна майстерня “Друк” та її директор Олег Пундор.

Руйнуючи стереотипи: у Луцьку люди з інвалідністю стали героями життєствердного фотопроекту
Руйнуючи стереотипи: у Луцьку люди з інвалідністю стали героями життєствердного фотопроекту
Руйнуючи стереотипи: у Луцьку люди з інвалідністю стали героями життєствердного фотопроекту
Руйнуючи стереотипи: у Луцьку люди з інвалідністю стали героями життєствердного фотопроекту
Руйнуючи стереотипи: у Луцьку люди з інвалідністю стали героями життєствердного фотопроекту
Руйнуючи стереотипи: у Луцьку люди з інвалідністю стали героями життєствердного фотопроекту
Руйнуючи стереотипи: у Луцьку люди з інвалідністю стали героями життєствердного фотопроекту
Руйнуючи стереотипи: у Луцьку люди з інвалідністю стали героями життєствердного фотопроекту
Руйнуючи стереотипи: у Луцьку люди з інвалідністю стали героями життєствердного фотопроекту
Руйнуючи стереотипи: у Луцьку люди з інвалідністю стали героями життєствердного фотопроекту
Руйнуючи стереотипи: у Луцьку люди з інвалідністю стали героями життєствердного фотопроекту
Руйнуючи стереотипи: у Луцьку люди з інвалідністю стали героями життєствердного фотопроекту
Руйнуючи стереотипи: у Луцьку люди з інвалідністю стали героями життєствердного фотопроекту
Руйнуючи стереотипи: у Луцьку люди з інвалідністю стали героями життєствердного фотопроекту

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Теги: терцентр, інвалідність, Луцьк
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