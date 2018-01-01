Руйнуючи стереотипи: у Луцьку люди з інвалідністю стали героями життєствердного фотопроекту

У Луцьку створили фотовиставку “Барви милосердя”, героями якої стали люди з інвалідністю.Виставку відкрили у територіальному центрі Луцька напередодні Міжнародного Дня людей з інвалідністю, який відзначають 3 грудня.Зобразивши підопічних терцентру у чорно-білих тонах, зробили акцент на кольорових стрічках, як символі насичених, різнобарвних, справжніх емоцій.Усі учасники фотосесії — люди, які мають інвалідність, та, незважаючи на свої недуги, смакують життям наповну. Ініціатори проекту кажуть, що таким чином намагалися зруйнувати стереотип про те, що життя людей з обмеженими можливостями одноманітне та сіре. Адже серед героїв фотовиставки, для прикладу, - чоловік, який, маючи протезовану кінцівку, щодня приїздить велосипедом у терцентр для занять на тринажерах, а ще займається йогою та туризмом.Втілити проект “Барви милосердя” допомогли фотостудія “ЯрКо” (), поліграфічна майстерня “Друк” та її директор