Директор державних лісів Волині та його родина на фото 1930-х років

В мережі Інтернет вдалось натрапити на нові, раніше невідомі світлини з Волині, які датуються 1930 роком. Усі фото були зроблені на території містечка Ківерці Волинського воєводства (сьогодні Волинської області).На світлинах можемо побачити будинок та представників родини, який був директором державних лісів Волині в міжвоєнний період до 1934 року, до того він обіймав подібну посаду в Біловежі (сучасна територія Білорусі).1890 року військове відомство царської Росії проклало через Ківерці залізницю, а пізніше — колію на Луцьк, Львів. З того часу містечко стало важливим залізничним вузлом.Представлені фото зібрав та відцифрував власник польського ретроблогу awers-rewers Яцек Дехнель. Кадри показують, як виглядав будинок та мешканці Ківерець міжвоєнного періоду. На фото родина С.Модзелевського, господар з дружиною, та найменші представники роду.Джерело фото: http://awers-rewers.plПередрук заборонений