Директор державних лісів Волині та його родина на фото 1930-х років
Сьогодні, 02:10
В мережі Інтернет вдалось натрапити на нові, раніше невідомі світлини з Волині, які датуються 1930 роком. Усі фото були зроблені на території містечка Ківерці Волинського воєводства (сьогодні Волинської області).
На світлинах можемо побачити будинок та представників родини Стефана Модзелевського, який був директором державних лісів Волині в міжвоєнний період до 1934 року, до того він обіймав подібну посаду в Біловежі (сучасна територія Білорусі).
1890 року військове відомство царської Росії проклало через Ківерці залізницю, а пізніше — колію на Луцьк, Львів. З того часу містечко стало важливим залізничним вузлом.
Представлені фото зібрав та відцифрував власник польського ретроблогу awers-rewers Яцек Дехнель. Кадри показують, як виглядав будинок та мешканці Ківерець міжвоєнного періоду. На фото родина С.Модзелевського, господар з дружиною, та найменші представники роду.
Джерело фото: http://awers-rewers.pl
Передрук заборонений
Тетяна Яцечко-Блаженко
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На світлинах можемо побачити будинок та представників родини Стефана Модзелевського, який був директором державних лісів Волині в міжвоєнний період до 1934 року, до того він обіймав подібну посаду в Біловежі (сучасна територія Білорусі).
1890 року військове відомство царської Росії проклало через Ківерці залізницю, а пізніше — колію на Луцьк, Львів. З того часу містечко стало важливим залізничним вузлом.
Представлені фото зібрав та відцифрував власник польського ретроблогу awers-rewers Яцек Дехнель. Кадри показують, як виглядав будинок та мешканці Ківерець міжвоєнного періоду. На фото родина С.Модзелевського, господар з дружиною, та найменші представники роду.
Джерело фото: http://awers-rewers.pl
Передрук заборонений
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Коментарі 1
Крутезні фото.
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