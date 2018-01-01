вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Директор державних лісів Волині та його родина на фото 1930-х років

Директор державних лісів Волині та його родина на фото 1930-х років
В мережі Інтернет вдалось натрапити на нові, раніше невідомі світлини з Волині, які датуються 1930 роком. Усі фото були зроблені на території містечка Ківерці Волинського воєводства (сьогодні Волинської області).

На світлинах можемо побачити будинок та представників родини Стефана Модзелевського, який був директором державних лісів Волині в міжвоєнний період до 1934 року, до того він обіймав подібну посаду в Біловежі (сучасна територія Білорусі).

1890 року військове відомство царської Росії проклало через Ківерці залізницю, а пізніше — колію на Луцьк, Львів. З того часу містечко стало важливим залізничним вузлом.

Представлені фото зібрав та відцифрував власник польського ретроблогу awers-rewers Яцек Дехнель. Кадри показують, як виглядав будинок та мешканці Ківерець міжвоєнного періоду. На фото родина С.Модзелевського, господар з дружиною, та найменші представники роду.

Директор державних лісів Волині та його родина на фото 1930-х років
Директор державних лісів Волині та його родина на фото 1930-х років
Директор державних лісів Волині та його родина на фото 1930-х років
Директор державних лісів Волині та його родина на фото 1930-х років
Директор державних лісів Волині та його родина на фото 1930-х років
Директор державних лісів Волині та його родина на фото 1930-х років


Джерело фото: http://awers-rewers.pl

Передрук заборонений

Тетяна Яцечко-Блаженко

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ретрофото, Волинь, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Крутезні фото.
Відповісти
Вибір редактора
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Доньці жорстоко вбитої волинянки просять допомогти
Кінець «режиму тирана»: скандальну директорку школи на Волині таки звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Директор державних лісів Волині та його родина на фото 1930-х років
Сьогодні, 02:10
Синоптики прогнозують потепління в Україні
Сьогодні, 01:01
Околиці міста Ківерці на світлинах волинського фотографа
Сьогодні, 00:15
3 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Поблизу Рівного авто інкасації на смерть збило людину. ВІДЕО
02 грудень, 23:18
Схожі новини
Волинський тартак на столітніх світлинах Волинський тартак на столітніх світлинах
21 листопад, 18:47
Міжвоєнний Любомль на ретросвітлинах Міжвоєнний Любомль на ретросвітлинах
21 листопад, 10:41
Австрійський імператор на Волині 100 років тому. ФОТО Австрійський імператор на Волині 100 років тому. ФОТО
19 листопад, 15:55
Невпізнавана Волинь на ретрофото Невпізнавана Волинь на ретрофото
15 листопад, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Директор державних лісів Волині та його родина на фото 1930-х років
Сьогодні, 02:10
 0
Синоптики прогнозують потепління в Україні
Сьогодні, 01:01
 0
Околиці міста Ківерці на світлинах волинського фотографа
Сьогодні, 00:15
 0
3 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Поблизу Рівного авто інкасації на смерть збило людину. ВІДЕО
02 грудень, 23:18
 0
Медіа
відео
1/8