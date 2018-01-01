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Порошенко посмертно нагородив орденом волинського прокурора

Порошенко посмертно нагородив орденом волинського прокурора
З нагоди Дня працівників прокуратури України Президент Петро Порошенко відзначив посмертно прокурора відділу прокуратури Волинської області Сергія Грибкова.

Про це йдеться в його указі, оприлюдненому на офіційному сайті.

«Нагородити орденом «За мужність» III ступеня Грибкова Сергія Миколайовича (посмертно) - прокурора відділу прокуратури Волинської області», – ідеться у документі.

Нагадаємо, лучанин загинув ще 5 вересня 2014 року у Старобельському районі Луганської області. Його поховали як невідомого солдата у селі Чмирівка на Луганщині. Особу Грибкова Сергія Миколайовича вдалося встановити за результатами експертизи ДНК.

Прощання з Героєм відбулося 8 квітня 2016 року у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору в Луцьку.

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Теги: Сергій Грибков, орден, Луцьк
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