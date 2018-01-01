Порошенко посмертно нагородив орденом волинського прокурора
Сьогодні, 03:18
З нагоди Дня працівників прокуратури України Президент Петро Порошенко відзначив посмертно прокурора відділу прокуратури Волинської області Сергія Грибкова.
Про це йдеться в його указі, оприлюдненому на офіційному сайті.
«Нагородити орденом «За мужність» III ступеня Грибкова Сергія Миколайовича (посмертно) - прокурора відділу прокуратури Волинської області», – ідеться у документі.
Нагадаємо, лучанин загинув ще 5 вересня 2014 року у Старобельському районі Луганської області. Його поховали як невідомого солдата у селі Чмирівка на Луганщині. Особу Грибкова Сергія Миколайовича вдалося встановити за результатами експертизи ДНК.
Прощання з Героєм відбулося 8 квітня 2016 року у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору в Луцьку.
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Про це йдеться в його указі, оприлюдненому на офіційному сайті.
«Нагородити орденом «За мужність» III ступеня Грибкова Сергія Миколайовича (посмертно) - прокурора відділу прокуратури Волинської області», – ідеться у документі.
Нагадаємо, лучанин загинув ще 5 вересня 2014 року у Старобельському районі Луганської області. Його поховали як невідомого солдата у селі Чмирівка на Луганщині. Особу Грибкова Сергія Миколайовича вдалося встановити за результатами експертизи ДНК.
Прощання з Героєм відбулося 8 квітня 2016 року у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору в Луцьку.
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