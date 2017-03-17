Відбір до Євро-2020: календар матчів збірної України





Про це повідомляє "



Нагадаємо, сьогодні в Дубліні відбулось жеребкування відбіркового турніру до Євро-2020. Збірна України потрапила в групу B.



Збірна України дізналася суперників у кваліфікації до Євро-2020



"Синьо-жовті" розпочнуть відбір з двох виїзних поєдинків проти Португалії та Люксембурга, які пройдуть 22 та 25 березня 2019 року. А от завершиться відбір для України теж на виїзді – 17 листопада у Сербії, інформує офіційний сайт ФФУ.



1 тур (22 березня 2019 року)



Люксембург – Литва



Португалія – Україна



2 тур (25 березня)



Люксембург – Україна



Португалія – Сербія



3 тур (7 червня)



Литва – Люксембург



Україна – Сербія



4 тур (10 червня)



Сербія – Литва



Україна – Люксембург



5 тур (7 вересня)



Литва – Україна



Сербія – Португалія



6 тур (10 вересня)



Литва – Португалія



Люксембург — Сербія



7 тур (11 жовтня)



Португалія – Люксембург



Україна – Литва



8 тур (14 жовтня)



Литва – Сербія



Україна – Португалія



9 тур (14 листопада)



Португалія — Литва



Сербія – Люксембург



10 тур (17 листопада)



Люксембург – Португалія



Сербія – Україна



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