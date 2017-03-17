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Відбір до Євро-2020: календар матчів збірної України

Відбір до Євро-2020: календар матчів збірної України
Став відомий розклад поєдинків збірної України у відборі на чемпіонат Європи 2020 року.

Про це повідомляє "Футбол24".

Нагадаємо, сьогодні в Дубліні відбулось жеребкування відбіркового турніру до Євро-2020. Збірна України потрапила в групу B.

Збірна України дізналася суперників у кваліфікації до Євро-2020

"Синьо-жовті" розпочнуть відбір з двох виїзних поєдинків проти Португалії та Люксембурга, які пройдуть 22 та 25 березня 2019 року. А от завершиться відбір для України теж на виїзді – 17 листопада у Сербії, інформує офіційний сайт ФФУ.

1 тур (22 березня 2019 року)

Люксембург – Литва

Португалія – Україна

2 тур (25 березня)

Люксембург – Україна

Португалія – Сербія

3 тур (7 червня)

Литва – Люксембург

Україна – Сербія

4 тур (10 червня)

Сербія – Литва

Україна – Люксембург

5 тур (7 вересня)

Литва – Україна

Сербія – Португалія

6 тур (10 вересня)

Литва – Португалія

Люксембург — Сербія

7 тур (11 жовтня)

Португалія – Люксембург

Україна – Литва

8 тур (14 жовтня)

Литва – Сербія

Україна – Португалія

9 тур (14 листопада)

Португалія — Литва

Сербія – Люксембург

10 тур (17 листопада)

Люксембург – Португалія

Сербія – Україна

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Теги: Євро-2020, збірна України, футбол
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