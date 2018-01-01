Українців попередили про ожеледицю та туман
Сьогодні, 08:09
У понеділок на всій території країни ожеледиця.
Вночі та вранці у західній частині місцями туман. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Українського гідрометцентру.
"3 грудня в Україні без опадів, лише у західних областях вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці у західній частині місцями туман. На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у Карпатах окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, місцями у центральних та східних областях 13-15°, вдень 0-5° морозу; у західних та південних областях вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла", - сказано в повідомлені.
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Вночі та вранці у західній частині місцями туман. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Українського гідрометцентру.
"3 грудня в Україні без опадів, лише у західних областях вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці у західній частині місцями туман. На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у Карпатах окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, місцями у центральних та східних областях 13-15°, вдень 0-5° морозу; у західних та південних областях вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла", - сказано в повідомлені.
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