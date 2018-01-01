Діти Небесного Легіону: волонтери просять привітати доньку Героя-«кіборга»

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Невдовзі своє повноліття святкуватиме. Вона є донькою полеглого за Україну Героя. Її татобрав участь в подіях Революції Гідності у складі Автомайдану. У часі війни — боєць 2-ї роти «Захід», 24-й батальйон територіальної оборони «Айдар». 5 вересня 2014-го загинув під час бою з російськими диверсантами, які напали на бійців 2-ї роти батальйону із засідки поблизу села Весела Гора. Бійці на двох машинах під'їхали до блокпоста — на ньому майорів український прапор. Командир групи вийшов з машини, терористи відкрили вогонь. Прострелили бензобак, одна з автівок вибухнула. Разом з Андрієм там загинуло ще шістнадцять наших захисників. Двоє його рідних діток Марія та Максим лишилися напівсиротами. Свою нагороду «За оборону Луганського аеропорту» отримав посмертно.Його донечка, дуже красива та життєрадісна дівчина. Веде активний та здоровий спосіб життя. Їй цікаво все спробувати, і на мотоциклах поїздити, і на повітряній кулі політати.Влітку Марія закінчила Луцький правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою. Окрім військового напрямку серед її захоплень є безліч занять, пов'язаних зі спортом, так як з дитинства мала проблеми із хребтом (сколіоз) то виправляти їх довелось за допомогою інтенсивних тренувань. Марія професійно займалася баскетболом, футболом та боксом. Вона здобула багато призових місць, брала участь у чемпіонаті України з жіночого футболу.Марія хоче стати фітнес-тренером і фітнес-моделлю, щоб рекламувати здоровий спосіб життя та екологічне харчування. Мріє навчатись за кордоном. Поки що для цього їй доводиться важко працювати, попри це, знаходить час для постійних тренувань та посилено вивчає іноземну мову.Марійка завжди захоплювалась вокалом та має чудовий голос. Мріє записати пісню, написану рідною для неї людиною. А ще хотіла б, колись заспівати із Джамалою.Марія дуже любить тварин. Навіть серед усіх героїв фільмів та мультиків улюбленим персонажем для неї є собака Скубі Ду. Коли буває вдома дівчина частенько гуляє з братовим псом породи пітбуль, якого звати Буля. А ще має гарненьку кицьку Еллі, яка завжди їй рідіє.Дякуючи волонтерам, дівчині пощастило побувати у Болгарії, Словаччині та Хорватії. Мріє колись відвідати США, зустрітися із голлівудськими акторами, з Джоном Деппом, Карою Делевінь та Дуейн Джонсоном. А ще хотіла б поїхати до Парижу та Англії. Бо їй дуже цікаво пізнавати культуру та традиції інших народів. Марія просто обожнює старовинні споруди або старі антикварні речі, тому що по них можна побачити, як колись жили наші предки.Найбільшим авторитетом у житті Марії є її мама Руслана Анатоліївна – надзвичайно сильна, незламна духом жінка. Як каже доня: “Моя мама – найкраща! Я люблю її просто за те, що вона у мене є!”Мама розповідає, що матеріальний стан сім’ї є середнім, та з усіма труднощами намагається справлятись самостійно.Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/1/atamanchuk.htmІнформація для благодійників: АТАМАНЧУК МАРІЯ – 18 років (04.12.2000). м. Сокаль. Зріст: 170, розмір одягу: S, М; Розмір взуття: 38. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.