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У Луцьку оберуть кращий вертеп міста

У Луцьку оберуть кращий вертеп міста
У Луцьку влаштують фестиваль вертепів “З Різдвом Христовим!”.

У Палаці культури міста Луцька 9 січня 2019 року відбудеться ХХ міський фестиваль вертепів “З Різдвом Христовим!” - повідомили у луцькій мерії.

Фестиваль є конкурсним. До участі у ньому запрошуються творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств міста, родинні колективи.

Журі буде оцінювати конкурсні виступи колективів-учасників Фестивалю у чотирьох вікових категоріях: дитячі колективи – вік учасників до 6 років; дитячі колективи – вік учасників до 18 років; колективи – вік учасників від 18 років; родинні колективи. Тривалість конкурсного виступу – до 15 хвилин.

При оцінюванні вертепів враховуватиметься: зміст текстів біблійної і світської частин вертепної вистави; наявність вертепної атрибутики (ляльки, скринька, шопка, сценічні костюми ляльок та учасників «живого вертепу»); відображення традицій відзначення релігійних свят зимового циклу; виконавська майстерність; художнє оформлення дійства.

Переможців фестивалю нагородять спеціальними відзнаками.

Анкети-заявки про участь у Фестивалі подаються до 29 грудня 2018 року за адресою: Палац культури міста Луцька, вул. Богдана Хмельницького, 1, м. Луцьк, 43025. Телефон для довідок: 728778.

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Теги: анонс, вертеп, Різдво
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