У Луцьку оберуть кращий вертеп міста

У Луцьку влаштують фестиваль вертепів “З Різдвом Христовим!”.У Палаці культури міста Луцька 9 січня 2019 року відбудеться ХХ міський фестиваль вертепів “З Різдвом Христовим!” - повідомили у луцькій мерії.Фестиваль є конкурсним. До участі у ньому запрошуються творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств міста, родинні колективи.Журі буде оцінювати конкурсні виступи колективів-учасників Фестивалю у чотирьох вікових категоріях: дитячі колективи – вік учасників до 6 років; дитячі колективи – вік учасників до 18 років; колективи – вік учасників від 18 років; родинні колективи. Тривалість конкурсного виступу – до 15 хвилин.При оцінюванні вертепів враховуватиметься: зміст текстів біблійної і світської частин вертепної вистави; наявність вертепної атрибутики (ляльки, скринька, шопка, сценічні костюми ляльок та учасників «живого вертепу»); відображення традицій відзначення релігійних свят зимового циклу; виконавська майстерність; художнє оформлення дійства.Переможців фестивалю нагородять спеціальними відзнаками.