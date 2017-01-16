У Луцьку оберуть кращий вертеп міста

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У Луцьку влаштують фестиваль вертепів “З Різдвом Христовим!”.
У Палаці культури міста Луцька 9 січня 2019 року відбудеться ХХ міський фестиваль вертепів “З Різдвом Христовим!” - повідомили у луцькій мерії.
Фестиваль є конкурсним. До участі у ньому запрошуються творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств міста, родинні колективи.
Журі буде оцінювати конкурсні виступи колективів-учасників Фестивалю у чотирьох вікових категоріях: дитячі колективи – вік учасників до 6 років; дитячі колективи – вік учасників до 18 років; колективи – вік учасників від 18 років; родинні колективи. Тривалість конкурсного виступу – до 15 хвилин.
При оцінюванні вертепів враховуватиметься: зміст текстів біблійної і світської частин вертепної вистави; наявність вертепної атрибутики (ляльки, скринька, шопка, сценічні костюми ляльок та учасників «живого вертепу»); відображення традицій відзначення релігійних свят зимового циклу; виконавська майстерність; художнє оформлення дійства.
Переможців фестивалю нагородять спеціальними відзнаками.
Анкети-заявки про участь у Фестивалі подаються до 29 грудня 2018 року за адресою: Палац культури міста Луцька, вул. Богдана Хмельницького, 1, м. Луцьк, 43025. Телефон для довідок: 728778.
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У Палаці культури міста Луцька 9 січня 2019 року відбудеться ХХ міський фестиваль вертепів “З Різдвом Христовим!” - повідомили у луцькій мерії.
Фестиваль є конкурсним. До участі у ньому запрошуються творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств міста, родинні колективи.
Журі буде оцінювати конкурсні виступи колективів-учасників Фестивалю у чотирьох вікових категоріях: дитячі колективи – вік учасників до 6 років; дитячі колективи – вік учасників до 18 років; колективи – вік учасників від 18 років; родинні колективи. Тривалість конкурсного виступу – до 15 хвилин.
При оцінюванні вертепів враховуватиметься: зміст текстів біблійної і світської частин вертепної вистави; наявність вертепної атрибутики (ляльки, скринька, шопка, сценічні костюми ляльок та учасників «живого вертепу»); відображення традицій відзначення релігійних свят зимового циклу; виконавська майстерність; художнє оформлення дійства.
Переможців фестивалю нагородять спеціальними відзнаками.
Анкети-заявки про участь у Фестивалі подаються до 29 грудня 2018 року за адресою: Палац культури міста Луцька, вул. Богдана Хмельницького, 1, м. Луцьк, 43025. Телефон для довідок: 728778.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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