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Курс валют у Луцьку на 3 грудня

Курс валют у Луцьку на 3 грудня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 28.008, а продаж - 28.371.

Євро при купівлі становить - 31.725, при продажу - 32.413.

Курс російського рубля: купівля - 0.370, продаж - 0.434.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.070, продаж - 7.610.

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Теги: курс валют, Луцьк
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