Курс валют у Луцьку на 3 грудня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 28.008, а продаж - 28.371.
Євро при купівлі становить - 31.725, при продажу - 32.413.
Курс російського рубля: купівля - 0.370, продаж - 0.434.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.070, продаж - 7.610.
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Євро при купівлі становить - 31.725, при продажу - 32.413.
Курс російського рубля: купівля - 0.370, продаж - 0.434.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.070, продаж - 7.610.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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