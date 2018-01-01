Чому сьогодні не можна сваритися: прикмети і забобони





Прокл турбувався про знедолених і слабких, прославився численними чудами, - повідомляє



Також 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю та Всесвітній день комп'ютерної графіки.



Іменини 3 грудня святкують: Анатолій, Ганна, Григорій, Йосип, Іван, Олександр, Олена.



Народні прикмети на 3 грудня



– Якщо людина народиться 3 грудня, то вона буде наділена здатністю майструвати.



– Снігур співає 3 грудня, а сорока під стріху ховається – незабаром буде хуртовина.



Що можна робити 3 грудня



1. Сьогодні святого Прокла просять захистити від усіх бід та хвороб.



2. Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.



Що не можна робити 3 грудня



1. Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.



2. Намагайтеся не сваритися одне з одним. Будьте дружніми та привітними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 грудня 2018 року вшановується пам'ять святого Прокла, який володів ораторською майстерністю, що дозволило йому проповідувати християнство.Прокл турбувався про знедолених і слабких, прославився численними чудами, - повідомляє 24 канал Також 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю та Всесвітній день комп'ютерної графіки.Іменини 3 грудня святкують: Анатолій, Ганна, Григорій, Йосип, Іван, Олександр, Олена.– Якщо людина народиться 3 грудня, то вона буде наділена здатністю майструвати.– Снігур співає 3 грудня, а сорока під стріху ховається – незабаром буде хуртовина.1. Сьогодні святого Прокла просять захистити від усіх бід та хвороб.2. Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.1. Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.2. Намагайтеся не сваритися одне з одним. Будьте дружніми та привітними.

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