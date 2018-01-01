вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чому сьогодні не можна сваритися: прикмети і забобони

Чому сьогодні не можна сваритися: прикмети і забобони
3 грудня 2018 року вшановується пам'ять святого Прокла, який володів ораторською майстерністю, що дозволило йому проповідувати християнство.

Прокл турбувався про знедолених і слабких, прославився численними чудами, - повідомляє 24 канал.

Також 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю та Всесвітній день комп'ютерної графіки.

Іменини 3 грудня святкують: Анатолій, Ганна, Григорій, Йосип, Іван, Олександр, Олена.

Народні прикмети на 3 грудня

– Якщо людина народиться 3 грудня, то вона буде наділена здатністю майструвати.

– Снігур співає 3 грудня, а сорока під стріху ховається – незабаром буде хуртовина.

Що можна робити 3 грудня

1. Сьогодні святого Прокла просять захистити від усіх бід та хвороб.

2. Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.

Що не можна робити 3 грудня

1. Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.

2. Намагайтеся не сваритися одне з одним. Будьте дружніми та привітними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, забобони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Доньці жорстоко вбитої волинянки просять допомогти
Кінець «режиму тирана»: скандальну директорку школи на Волині таки звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До Різдва Луцьк розробив брендовані святкові листівки
Сьогодні, 09:38
Волинянка увійшла в ТОП-30 красунь планети
Сьогодні, 09:30
Чому сьогодні не можна сваритися: прикмети і забобони
Сьогодні, 09:15
Показали, якою має бути школа у Маневичах після капремонту
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 3 грудня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
30 листопада – що не можна робити в цей день 30 листопада – що не можна робити в цей день
30 листопад, 12:20
Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони Чому сьогодні не можна важко працювати: прикмети і забобони
29 листопад, 13:06
День пам'яті святого апостола Пилипа: що сьогодні не можна робити День пам'яті святого апостола Пилипа: що сьогодні не можна робити
27 листопад, 13:11
День пам'яті Іоана Златоустого: що не можна робити сьогодні День пам'яті Іоана Златоустого: що не можна робити сьогодні
26 листопад, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» в автобусі їхав озброєний українець
Сьогодні, 10:34
 0
В аварії на Волині травмувався 19-річний пішохід
Сьогодні, 10:29
 0
На Волині білорус «заникав» в елітному авто контрабандні сигарети
Сьогодні, 10:28
 0
На Волині автівка в'їхала в електроопору: водій травмувався
Сьогодні, 10:24
 0
Через протести «бляхарів» Волинь втратила 30 мільйонів на ремонти доріг
Сьогодні, 10:18
 0
Медіа
відео
1/8