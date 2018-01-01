Показали, якою має бути школа у Маневичах після капремонту

У Маневичах розробили дизайн внутрішнього капітального ремонту школи №2-гімназії і наразі вирішують чи будуть все ж таки проводити будівельні роботи.Про це на своїй сторінці у facebook написав голова райдержадміністраціїОднак він у дописі зазначає, що за 2 місяці літніх канікул такі роботи не зможуть виконати, а батьки і директор школи виступають проти, щоб під час навчального процесу у цій школі здійснювались хоч якісь ремонтні роботи."...От і задачка... Що ж робити? Слухати тих, хто проти оновлення школи? Чи все ж поступити по-державницьки, щоб учням було комфортно, приємно і якісно навчатись. Адже капремонт передбачає максимальне обладнання і ремонт кабінетів (фізики, хімії, біології, трудового навчання тощо) всіх коридорів, актового залу та спортзалу.Запитання не риторичне, а реальне!...", йдеться у дописі.На фото розроблений дизайн внутрішніх ремонтів. Саме так мала б виглядати школа №2.