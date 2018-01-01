До Різдва Луцьк розробив брендовані святкові листівки

Для Луцька розробили святкові листівки з логотипом міста.Про це у Facebook повідомила начальниця управління та промоції Луцької міськради"Неймовірно казкові листівки, а ще й такі луцькі, стануть чудовим привітанням для друзів і рідних. Давайте не просто вітати, а дарувати "посмішку янгола в тихому небі Різдва", - йдеться у повідомленні.Це авторська листівка-декор. Оригінальне і настроєве привітання зі святом, що "створить настрій прозорого зимового повітря, мерехтливих сніжинок, казкових краєвидів прямо на письмовому столі або ж на книжковій полиці"."Оригінальний дизайн, авторські тексти, незвичний, проте еко-френдлі, матеріал, елемент листівки як повноцінна ялинкова прикраса - точно зроблять ваше різдвяне привітання особливим.Подаруйте не просто слова уваги, а "посмішку янгола в тихому небі Різдва", - повідомили автори розробки з фірми Fiber Tec.