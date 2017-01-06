Волинські гандболісти перемогли міжнародному турнірі. ФОТО





Перемогу здобула команда Нововолинська, - пише



В турнірі взяли участь 6 команд: з Нововолинська, Ужгорода, Броварів, Києва, Маневич та з Молдови, місто Бєльци.



2 грудня на закритті турніру привітали учасників начальник відділу молоді та спорту міськвиконкому Тетяна Супрунюк та головний суддя змагань Володимир Хомюк.



За результатами ігор нововолинська команда здобула найбільшу кількість очок та отримала перемогу. Друге місце посіла команда з Києва, третє – з міста Бєльци (Молдова).



Переможцям вручили кубки, медалі та нагороди. Найкращим гравцям вручили символічні статуетки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську пройшов Міжнародний турнір з гандболу серед юнаків 2004-2005 року народження, присвячений пам’яті судді міжнародної категорії Бориса Макарова.Перемогу здобула команда Нововолинська, - пише Буг В турнірі взяли участь 6 команд: з Нововолинська, Ужгорода, Броварів, Києва, Маневич та з Молдови, місто Бєльци.2 грудня на закритті турніру привітали учасників начальник відділу молоді та спорту міськвиконкомута головний суддя змаганьЗа результатами ігор нововолинська команда здобула найбільшу кількість очок та отримала перемогу. Друге місце посіла команда з Києва, третє – з міста Бєльци (Молдова).Переможцям вручили кубки, медалі та нагороди. Найкращим гравцям вручили символічні статуетки.

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