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Волинські гандболісти перемогли на міжнародному турнірі. ФОТО

Волинські гандболісти перемогли на міжнародному турнірі. ФОТО
У Нововолинську пройшов Міжнародний турнір з гандболу серед юнаків 2004-2005 року народження, присвячений пам’яті судді міжнародної категорії Бориса Макарова.

Перемогу здобула команда Нововолинська, - пише Буг.

В турнірі взяли участь 6 команд: з Нововолинська, Ужгорода, Броварів, Києва, Маневич та з Молдови, місто Бєльци.

2 грудня на закритті турніру привітали учасників начальник відділу молоді та спорту міськвиконкому Тетяна Супрунюк та головний суддя змагань Володимир Хомюк.

За результатами ігор нововолинська команда здобула найбільшу кількість очок та отримала перемогу. Друге місце посіла команда з Києва, третє – з міста Бєльци (Молдова).

Переможцям вручили кубки, медалі та нагороди. Найкращим гравцям вручили символічні статуетки.

Волинські гандболісти перемогли на міжнародному турнірі. ФОТО
Волинські гандболісти перемогли на міжнародному турнірі. ФОТО
Волинські гандболісти перемогли на міжнародному турнірі. ФОТО
Волинські гандболісти перемогли на міжнародному турнірі. ФОТО
Волинські гандболісти перемогли на міжнародному турнірі. ФОТО
Волинські гандболісти перемогли на міжнародному турнірі. ФОТО

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Теги: спорт, гандбол
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