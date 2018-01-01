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У місті на Волині горів хлів

У місті на Волині горів хлів
Через необережне поводження з вогнем у Любомлі горів хлів.

Інцидент трапився у суботу, 1 грудня о 18:30, - пише Район.Любомль.

«У дровітні пошкоджено 15 метрів квадратних стін та шиферної покрівлі, речі домашнього вжитку, в господарчій споруді 70 відсотків даху, перекриття. На місце події виїжджали 10 ДПРЧ м. Любомль», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.

Нагадаємо, 2 грудня близько 12 години виникла пожежа в житловому будинку в селі Вишнів.

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Теги: пожежа, Волинь
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