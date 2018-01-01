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«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами листопада

«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами листопада
Інформаційне агентство ВолиньPost – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами місяця згідно з даними сайту «Bigmir)net».

Отож, згідно зі статистикою листопада, найпопулярнішими регіональними інтернет-виданнями є Інформаційне агентство ВолиньPost та Інформаційне агентство "Волинські новини". Конкурують з ними й інтернет-видання "Волинь24" та "Район.in.ua".

Утім, за загальними хостами (кількістю відвідувачів) лідером рейтингу є видання "ВолиньPost".

Так, у листопаді сайт читали 1 204 205 людей.
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами листопада

Тоді як "Волинські новини" читали на 89 613 людей менше - 1 114 592.
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами листопада

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вкотре дякує кожному із цієї величезної кількості читачів за інтерес до опублікованої нами інформації та мотивацію щодня оперативно повідомляти актуальні для області новини! Обіцяємо, що кожному із понад мільйона читачів, які відвідали ресурс у листопаді, ми віддячимо цікавими публікаціями у наступних місяцях!

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Теги: ВолиньPost, рейтинг, ЗМІ
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