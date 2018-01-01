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В аварії на Волині травмувався 19-річний пішохід

В аварії на Волині травмувався 19-річний пішохід
У селі Дерно Ківерцівського району під колеса автомобіля Hyundai потрапив пішохід, 19-річний житель міста Рівне.

Інцидент трапився 2 грудня, - інформує ГУНП у Волинській області.

Хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації районної лікарні.

За фактом автопригоди триває перевірка. Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.


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Теги: аварія, Волинь
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