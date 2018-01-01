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На Волині білорус «заникав» в елітному авто контрабандні сигарети

На Волині білорус «заникав» в елітному авто контрабандні сигарети
В пункті пропуску "Доманове" луцькі прикордонники знайшли в авто іноземця контрабандне куриво.

Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону .

2 грудня ввечері в пункті пропуску «Доманове» на в’їзд в Українусмугою руху «Зелений коридор» слідував автомобіль «АЛЬФА РОМЕО» білоруської реєстрації під керуванням громадянина Білорусії.

Під час проведення спільного огляду під заднім сидінням та під килимками для ніг виявили приховані від прикордонно-митного контролю цигарки марки «MAГНАТ» - у кількості 280 пачок без акцизних марок України.

Сума оцінки вилучених цигарок склала близько 3 тисяч гривень.

На Волині білорус «заникав» в елітному авто контрабандні сигарети
На Волині білорус «заникав» в елітному авто контрабандні сигарети

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Теги: кордон, цигарки
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