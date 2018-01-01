На Волині білорус «заникав» в елітному авто контрабандні сигарети

В пункті пропуску "Доманове" луцькі прикордонники знайшли в авто іноземця контрабандне куриво.Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону .2 грудня ввечері в пункті пропуску «Доманове» на в’їзд в Українусмугою руху «Зелений коридор» слідував автомобіль «АЛЬФА РОМЕО» білоруської реєстрації під керуванням громадянина Білорусії.Під час проведення спільного огляду під заднім сидінням та під килимками для ніг виявили приховані від прикордонно-митного контролю цигарки марки «MAГНАТ» - у кількості 280 пачок без акцизних марок України.Сума оцінки вилучених цигарок склала близько 3 тисяч гривень.