На «Ягодині» в автобусі їхав озброєний українець





Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.



Під час огляду рейсового автобусу марки «Неоплан» української реєстрації, який слідував з Вроцлава до Черкас виявили пневматичну гвинтівку марки «KANDAR» калібр 5,5.



Власником виявився наш співвітчизник, який у якості пасажира слідував у даному автобусі.



"По завершенню слідчих дій, гвинтівку вилучили представники НП на експертизу", -йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулої ночі в автомобільному пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону знайшли гвинтівку в автобусі.Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.Під час огляду рейсового автобусу марки «Неоплан» української реєстрації, який слідував з Вроцлава до Черкас виявили пневматичну гвинтівку марки «KANDAR» калібр 5,5.Власником виявився наш співвітчизник, який у якості пасажира слідував у даному автобусі."По завершенню слідчих дій, гвинтівку вилучили представники НП на експертизу", -йдеться у повідомленні.

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