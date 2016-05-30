На «Ягодині» в автобусі їхав озброєний українець
Сьогодні, 10:34
Минулої ночі в автомобільному пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону знайшли гвинтівку в автобусі.
Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.
Під час огляду рейсового автобусу марки «Неоплан» української реєстрації, який слідував з Вроцлава до Черкас виявили пневматичну гвинтівку марки «KANDAR» калібр 5,5.
Власником виявився наш співвітчизник, який у якості пасажира слідував у даному автобусі.
"По завершенню слідчих дій, гвинтівку вилучили представники НП на експертизу", -йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.
Під час огляду рейсового автобусу марки «Неоплан» української реєстрації, який слідував з Вроцлава до Черкас виявили пневматичну гвинтівку марки «KANDAR» калібр 5,5.
Власником виявився наш співвітчизник, який у якості пасажира слідував у даному автобусі.
"По завершенню слідчих дій, гвинтівку вилучили представники НП на експертизу", -йдеться у повідомленні.
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