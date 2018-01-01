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У пожежі на Волині загинула бабуся

У пожежі на Волині загинула бабуся
На Волині 60-річна жінка загинула під час пожежі.

Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

27 листопада близько 17-ої години трапилася пожежа у дерев’яному житловому будинку у селі Старосілля Маневицького району. Пожежу ліквідували співробітники 13-ої ДПРЧ смт Маневичі та працівники місцевих пожежних команд селища Колки та села Рудники.

Під час гасіння виявили тіло 60-річної жінки, власниці будинку.

За попередніми даними пожежа трапилася через необережність потерпілої під час користування свічкою.

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Теги: пожежа, Волинь, рятувальники
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