У пожежі на Волині загинула бабуся
Сьогодні, 10:43
На Волині 60-річна жінка загинула під час пожежі.
Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
27 листопада близько 17-ої години трапилася пожежа у дерев’яному житловому будинку у селі Старосілля Маневицького району. Пожежу ліквідували співробітники 13-ої ДПРЧ смт Маневичі та працівники місцевих пожежних команд селища Колки та села Рудники.
Під час гасіння виявили тіло 60-річної жінки, власниці будинку.
За попередніми даними пожежа трапилася через необережність потерпілої під час користування свічкою.
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Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
27 листопада близько 17-ої години трапилася пожежа у дерев’яному житловому будинку у селі Старосілля Маневицького району. Пожежу ліквідували співробітники 13-ої ДПРЧ смт Маневичі та працівники місцевих пожежних команд селища Колки та села Рудники.
Під час гасіння виявили тіло 60-річної жінки, власниці будинку.
За попередніми даними пожежа трапилася через необережність потерпілої під час користування свічкою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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