На Волині матір з дитиною отруїлися чадним газом

У селі на Волині під час пожежі чадним газом отруїлася мати з сином.Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.У період з 26 листопада по 2 грудня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Управління ДСНС у Волинській області ліквідували 22 пожежі на території області, а також здійснили 13 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.1 грудня о 15:20 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Метельне Ківерцівського району.Під час пожежі отруїлися продуктами горіння 29-річна матір та її 7-річний син, у стані середньої важкості їх госпіталізували до лікарні.Пожежу оперативно ліквідували співробітники 6-ої ДПРЧ м. Ківерці. Ймовірно, пожежа трапилася внаслідок дитячих пустощів з вогнем.