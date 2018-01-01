На Волині матір з дитиною отруїлися чадним газом
Сьогодні, 10:52
У селі на Волині під час пожежі чадним газом отруїлася мати з сином.
Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
У період з 26 листопада по 2 грудня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Управління ДСНС у Волинській області ліквідували 22 пожежі на території області, а також здійснили 13 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.
1 грудня о 15:20 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Метельне Ківерцівського району.
Під час пожежі отруїлися продуктами горіння 29-річна матір та її 7-річний син, у стані середньої важкості їх госпіталізували до лікарні.
Пожежу оперативно ліквідували співробітники 6-ої ДПРЧ м. Ківерці. Ймовірно, пожежа трапилася внаслідок дитячих пустощів з вогнем.
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Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
У період з 26 листопада по 2 грудня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Управління ДСНС у Волинській області ліквідували 22 пожежі на території області, а також здійснили 13 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.
1 грудня о 15:20 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Метельне Ківерцівського району.
Під час пожежі отруїлися продуктами горіння 29-річна матір та її 7-річний син, у стані середньої важкості їх госпіталізували до лікарні.
Пожежу оперативно ліквідували співробітники 6-ої ДПРЧ м. Ківерці. Ймовірно, пожежа трапилася внаслідок дитячих пустощів з вогнем.
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