Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 грудня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 17:00

Сільська рада, церква с. Красностав: вул. Центральна



2.09:00 - 17:00 с. Хотячів: школа, контора, водогін с. Хотячів: вул. Карбишева, Мічуріна, Озерна, Східна.



Іваничівський район



1. 10:00-17:00

смт Іваничі вул.Колгоспна, 28-63



Камінь-Каширський район



1. 09:00 – 17:00

Будинок культури, Сільська рада Магазин, Амбулаторія. с.Черче, вул..Молодіжна, вул.. Шкільна.



Ковельський район



1. 9:00-17:00

ОК "Підгірський-5",

Ковельське РЖКП №2,

ФОП Яскорський О. І.,

ТзОВ "Ковельрембуд". м. Ковель, вул. 40 р. Перемоги, 4,

вул. Володимирська, 105, 125.

2. 9:00-17:00

Центр сертиф.та експ. насіння,

Церква с. Погиньки,

Ковельське Райво школа с. Погиньки,

Голобське споживче товариство. с. Погиньки.



місто Нововолинськ



1. 09:00-18:00

м.Нововолинськ

вул.Лопатіна

вул.Нахімова

вул.Кропивницького, 25-29

2. 09:00-17:00

Кіоск «Хліб»

м.Нововолинськ

вул.Зелена, 52-72

вул.Хмельницького, 10-30



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю).

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю)..

2. 9:00-17:00

с.Пожарки (повністю)

с.Підгірне (повністю)



3. 9:00-17:00

с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул. Миру, Лугова, Шкільна, Л.Українки.

4. 9:00-17:00

с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю).

5 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)

с.Кроватка (повністю)

с.Любче (повністю)

с.Кроватка (повністю)



6. 9:00-17:00

с.Ужова (повністю).

с.Залісці (повністю).

с.Кременець (повністю).

с.Михалін (повністю).

м.Рожище бригадний будинок, склад. с.Ужова (повністю).

с.Залісці (повністю).

с.Кременець (повністю).

с.Михалін (повністю).



7. 9:00-17:00

с.Доросині вул.виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул.Фріда.



Старовижівський район



1. 10:00-16:00

с. Смідин вул Хомича, Незалежності, Городня, Шевченка, У.Громової,

куток Вороннє







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 4 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00Сільська рада, церква с. Красностав: вул. Центральна2.09:00 - 17:00 с. Хотячів: школа, контора, водогін с. Хотячів: вул. Карбишева, Мічуріна, Озерна, Східна.1. 10:00-17:00смт Іваничі вул.Колгоспна, 28-631. 09:00 – 17:00Будинок культури, Сільська рада Магазин, Амбулаторія. с.Черче, вул..Молодіжна, вул.. Шкільна.1. 9:00-17:00ОК "Підгірський-5",Ковельське РЖКП №2,ФОП Яскорський О. І.,ТзОВ "Ковельрембуд". м. Ковель, вул. 40 р. Перемоги, 4,вул. Володимирська, 105, 125.2. 9:00-17:00Центр сертиф.та експ. насіння,Церква с. Погиньки,Ковельське Райво школа с. Погиньки,Голобське споживче товариство. с. Погиньки.1. 09:00-18:00м.Нововолинськвул.Лопатінавул.Нахімовавул.Кропивницького, 25-292. 09:00-17:00Кіоск «Хліб»м.Нововолинськвул.Зелена, 52-72вул.Хмельницького, 10-301. 9:00-17:00с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..2. 9:00-17:00с.Пожарки (повністю)с.Підгірне (повністю)3. 9:00-17:00с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул. Миру, Лугова, Шкільна, Л.Українки.4. 9:00-17:00с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).5 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)6. 9:00-17:00с.Ужова (повністю).с.Залісці (повністю).с.Кременець (повністю).с.Михалін (повністю).м.Рожище бригадний будинок, склад. с.Ужова (повністю).с.Залісці (повністю).с.Кременець (повністю).с.Михалін (повністю).7. 9:00-17:00с.Доросині вул.виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул.Фріда.1. 10:00-16:00с. Смідин вул Хомича, Незалежності, Городня, Шевченка, У.Громової,куток Вороннє

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