Де на Волині та у Луцьку не буде світла 4 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині 4 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Сільська рада, церква с. Красностав: вул. Центральна
2.09:00 - 17:00 с. Хотячів: школа, контора, водогін с. Хотячів: вул. Карбишева, Мічуріна, Озерна, Східна.
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
смт Іваничі вул.Колгоспна, 28-63
Камінь-Каширський район
1. 09:00 – 17:00
Будинок культури, Сільська рада Магазин, Амбулаторія. с.Черче, вул..Молодіжна, вул.. Шкільна.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ОК "Підгірський-5",
Ковельське РЖКП №2,
ФОП Яскорський О. І.,
ТзОВ "Ковельрембуд". м. Ковель, вул. 40 р. Перемоги, 4,
вул. Володимирська, 105, 125.
2. 9:00-17:00
Центр сертиф.та експ. насіння,
Церква с. Погиньки,
Ковельське Райво школа с. Погиньки,
Голобське споживче товариство. с. Погиньки.
місто Нововолинськ
1. 09:00-18:00
м.Нововолинськ
вул.Лопатіна
вул.Нахімова
вул.Кропивницького, 25-29
2. 09:00-17:00
Кіоск «Хліб»
м.Нововолинськ
вул.Зелена, 52-72
вул.Хмельницького, 10-30
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
2. 9:00-17:00
с.Пожарки (повністю)
с.Підгірне (повністю)
3. 9:00-17:00
с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул. Миру, Лугова, Шкільна, Л.Українки.
4. 9:00-17:00
с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
5 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
6. 9:00-17:00
с.Ужова (повністю).
с.Залісці (повністю).
с.Кременець (повністю).
с.Михалін (повністю).
м.Рожище бригадний будинок, склад. с.Ужова (повністю).
с.Залісці (повністю).
с.Кременець (повністю).
с.Михалін (повністю).
7. 9:00-17:00
с.Доросині вул.виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул.Фріда.
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
с. Смідин вул Хомича, Незалежності, Городня, Шевченка, У.Громової,
куток Вороннє
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Сільська рада, церква с. Красностав: вул. Центральна
2.09:00 - 17:00 с. Хотячів: школа, контора, водогін с. Хотячів: вул. Карбишева, Мічуріна, Озерна, Східна.
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
смт Іваничі вул.Колгоспна, 28-63
Камінь-Каширський район
1. 09:00 – 17:00
Будинок культури, Сільська рада Магазин, Амбулаторія. с.Черче, вул..Молодіжна, вул.. Шкільна.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ОК "Підгірський-5",
Ковельське РЖКП №2,
ФОП Яскорський О. І.,
ТзОВ "Ковельрембуд". м. Ковель, вул. 40 р. Перемоги, 4,
вул. Володимирська, 105, 125.
2. 9:00-17:00
Центр сертиф.та експ. насіння,
Церква с. Погиньки,
Ковельське Райво школа с. Погиньки,
Голобське споживче товариство. с. Погиньки.
місто Нововолинськ
1. 09:00-18:00
м.Нововолинськ
вул.Лопатіна
вул.Нахімова
вул.Кропивницького, 25-29
2. 09:00-17:00
Кіоск «Хліб»
м.Нововолинськ
вул.Зелена, 52-72
вул.Хмельницького, 10-30
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
2. 9:00-17:00
с.Пожарки (повністю)
с.Підгірне (повністю)
3. 9:00-17:00
с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул. Миру, Лугова, Шкільна, Л.Українки.
4. 9:00-17:00
с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
5 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
6. 9:00-17:00
с.Ужова (повністю).
с.Залісці (повністю).
с.Кременець (повністю).
с.Михалін (повністю).
м.Рожище бригадний будинок, склад. с.Ужова (повністю).
с.Залісці (повністю).
с.Кременець (повністю).
с.Михалін (повністю).
7. 9:00-17:00
с.Доросині вул.виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул.Фріда.
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
с. Смідин вул Хомича, Незалежності, Городня, Шевченка, У.Громової,
куток Вороннє
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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