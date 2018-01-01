Старенький волинянин потрапив до лікарні через пустощі з вогнем





Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.



Днями до Рожищенської райлікарні госпіталізували 86-річний мешканець села Доросині Рожищенського району.



Медики діагностували у потерпілого опіки I-II ступеня кистей та обличчя.



З’ясувалося, що чоловік травмувався внаслідок необережного поводження з вогнем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пожежі постраждав 86-річний волинянин.Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.Днями до Рожищенської райлікарні госпіталізували 86-річний мешканець села Доросині Рожищенського району.Медики діагностували у потерпілого опіки I-II ступеня кистей та обличчя.З’ясувалося, що чоловік травмувався внаслідок необережного поводження з вогнем.

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