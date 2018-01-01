Старенький волинянин потрапив до лікарні через пустощі з вогнем
Сьогодні, 15:45
У пожежі постраждав 86-річний волинянин.
Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
Днями до Рожищенської райлікарні госпіталізували 86-річний мешканець села Доросині Рожищенського району.
Медики діагностували у потерпілого опіки I-II ступеня кистей та обличчя.
З’ясувалося, що чоловік травмувався внаслідок необережного поводження з вогнем.
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Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
Днями до Рожищенської райлікарні госпіталізували 86-річний мешканець села Доросині Рожищенського району.
Медики діагностували у потерпілого опіки I-II ступеня кистей та обличчя.
З’ясувалося, що чоловік травмувався внаслідок необережного поводження з вогнем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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