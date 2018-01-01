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Старенький волинянин потрапив до лікарні через пустощі з вогнем

Старенький волинянин потрапив до лікарні через пустощі з вогнем
У пожежі постраждав 86-річний волинянин.

Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

Днями до Рожищенської райлікарні госпіталізували 86-річний мешканець села Доросині Рожищенського району.

Медики діагностували у потерпілого опіки I-II ступеня кистей та обличчя.

З’ясувалося, що чоловік травмувався внаслідок необережного поводження з вогнем.

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Теги: пожежа, Волинь, рятувальники
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