У «ПортCity» влаштували майстер-клас з пошиття фетрових іграшок*





Всі охочі вчилися робити новорічні іграшки своїми руками. Дітям було до вподоби робити добру справу та одночасно навчатися чомусь цікавому та новому.



Іграшки зроблені на майстер-класі будуть продані 15 грудня на ярмарку, а вилучені кошти буде передано на лікування діткам хворим на рак.



У цей же день о 14:00 на 1 поверсі ТРЦ «ПортCity» відбудеться благодійний концерт вихованців палацу учнівської молоді.



Не будьте байдужими! Робіть добро з ТРЦ «ПортCity»!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ТРЦ «ПортCity» 1 грудня відбувся майстер-клас з пошиття фетрових іграшок у рамках акції «Тепла іграшка надії».Всі охочі вчилися робити новорічні іграшки своїми руками. Дітям було до вподоби робити добру справу та одночасно навчатися чомусь цікавому та новому.Іграшки зроблені на майстер-класі будуть продані 15 грудня на ярмарку, а вилучені кошти буде передано на лікування діткам хворим на рак.У цей же день о 14:00 на 1 поверсі ТРЦ «ПортCity» відбудеться благодійний концерт вихованців палацу учнівської молоді.Не будьте байдужими! Робіть добро з ТРЦ «ПортCity»!

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