У «ПортCity» влаштували майстер-клас з пошиття фетрових іграшок*
Сьогодні, 16:31
У ТРЦ «ПортCity» 1 грудня відбувся майстер-клас з пошиття фетрових іграшок у рамках акції «Тепла іграшка надії».
Всі охочі вчилися робити новорічні іграшки своїми руками. Дітям було до вподоби робити добру справу та одночасно навчатися чомусь цікавому та новому.
Іграшки зроблені на майстер-класі будуть продані 15 грудня на ярмарку, а вилучені кошти буде передано на лікування діткам хворим на рак.
У цей же день о 14:00 на 1 поверсі ТРЦ «ПортCity» відбудеться благодійний концерт вихованців палацу учнівської молоді.
Не будьте байдужими! Робіть добро з ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Всі охочі вчилися робити новорічні іграшки своїми руками. Дітям було до вподоби робити добру справу та одночасно навчатися чомусь цікавому та новому.
Іграшки зроблені на майстер-класі будуть продані 15 грудня на ярмарку, а вилучені кошти буде передано на лікування діткам хворим на рак.
У цей же день о 14:00 на 1 поверсі ТРЦ «ПортCity» відбудеться благодійний концерт вихованців палацу учнівської молоді.
Не будьте байдужими! Робіть добро з ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині не вистачає автобусів, щоб возити дітей до школи
Сьогодні, 16:36
У «ПортCity» влаштували майстер-клас з пошиття фетрових іграшок*
Сьогодні, 16:31
На Волині освятили новий храм. ФОТО
Сьогодні, 16:25
Волинянку привітали зі 100-річчям. ФОТО
Сьогодні, 16:15
Медіа