вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «ПортCity» влаштували майстер-клас з пошиття фетрових іграшок*

У «ПортCity» влаштували майстер-клас з пошиття фетрових іграшок*
У ТРЦ «ПортCity» 1 грудня відбувся майстер-клас з пошиття фетрових іграшок у рамках акції «Тепла іграшка надії».

Всі охочі вчилися робити новорічні іграшки своїми руками. Дітям було до вподоби робити добру справу та одночасно навчатися чомусь цікавому та новому.

Іграшки зроблені на майстер-класі будуть продані 15 грудня на ярмарку, а вилучені кошти буде передано на лікування діткам хворим на рак.

У цей же день о 14:00 на 1 поверсі ТРЦ «ПортCity» відбудеться благодійний концерт вихованців палацу учнівської молоді.

Не будьте байдужими! Робіть добро з ТРЦ «ПортCity»!
У «ПортCity» влаштували майстер-клас з пошиття фетрових іграшок*
У «ПортCity» влаштували майстер-клас з пошиття фетрових іграшок*
У «ПортCity» влаштували майстер-клас з пошиття фетрових іграшок*
У «ПортCity» влаштували майстер-клас з пошиття фетрових іграшок*
У «ПортCity» влаштували майстер-клас з пошиття фетрових іграшок*
У «ПортCity» влаштували майстер-клас з пошиття фетрових іграшок*
У «ПортCity» влаштували майстер-клас з пошиття фетрових іграшок*
У «ПортCity» влаштували майстер-клас з пошиття фетрових іграшок*
У «ПортCity» влаштували майстер-клас з пошиття фетрових іграшок*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Порт сіті
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Як поблизу Луцька вирощують новорічні ялинки та сосни. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині не вистачає автобусів, щоб возити дітей до школи
Сьогодні, 16:36
У «ПортCity» влаштували майстер-клас з пошиття фетрових іграшок*
Сьогодні, 16:31
На Волині освятили новий храм. ФОТО
Сьогодні, 16:25
Волинянку привітали зі 100-річчям. ФОТО
Сьогодні, 16:15
У Дніпрі вибух зруйнував будинок пенсіонерки: жінка – у лікарні. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:08
Схожі новини
У кінотеатрі «Premier City» – аж 4 прем’єрні фільми* У кінотеатрі «Premier City» – аж 4 прем’єрні фільми*
29 листопад, 11:32
Лучан кличуть на зустріч з акторами фільму «Король Данило» у «Premier City»* Лучан кличуть на зустріч з акторами фільму «Король Данило» у «Premier City»*
21 листопад, 19:31
Знижки у Чорну п’ятницю у ТРЦ «ПортCity»* Знижки у Чорну п’ятницю у ТРЦ «ПортCity»*
19 листопад, 12:18
Вигравайте святковий сертифікат від гіпермаркету «Там Там»* Вигравайте святковий сертифікат від гіпермаркету «Там Там»*
19 листопад, 10:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині не вистачає автобусів, щоб возити дітей до школи
Сьогодні, 16:36
 0
У «ПортCity» влаштували майстер-клас з пошиття фетрових іграшок*
Сьогодні, 16:31
 0
На Волині освятили новий храм. ФОТО
Сьогодні, 16:25
 0
Волинянку привітали зі 100-річчям. ФОТО
Сьогодні, 16:15
 0
У Дніпрі вибух зруйнував будинок пенсіонерки: жінка – у лікарні. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:08
 0
Медіа
відео
1/8