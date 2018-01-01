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У Ковелі хочуть встановити борди зі системою навігації

У Ковелі хочуть встановити борди зі системою навігації
Ковельчани пропонують створити у місті систему навігації шляхом встановлення бордів з вказівниками ключових місць та як до них добратися.

Відповідну ініціативу опубліковану на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєстрував Денисюк Богдан Петрович.

"Такі борди стоять в багатьох містах і містечках Європи, що значно полегшує туристам, приїжджим громадянам орієнтуватися в місті", - йдеться у повідомлені.

Підтримати ініціативу можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/kovel/Petition/View/37



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Теги: Ковель, борди
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