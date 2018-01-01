У Ковелі хочуть встановити борди зі системою навігації





Відповідну ініціативу опубліковану на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєстрував Денисюк Богдан Петрович.



"Такі борди стоять в багатьох містах і містечках Європи, що значно полегшує туристам, приїжджим громадянам орієнтуватися в місті", - йдеться у повідомлені.



Підтримати ініціативу можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/kovel/Petition/View/37







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчани пропонують створити у місті систему навігації шляхом встановлення бордів з вказівниками ключових місць та як до них добратися.Відповідну ініціативу опубліковану на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєстрував"Такі борди стоять в багатьох містах і містечках Європи, що значно полегшує туристам, приїжджим громадянам орієнтуватися в місті", - йдеться у повідомлені.Підтримати ініціативу можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/kovel/Petition/View/37

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