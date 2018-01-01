8 українців постраждали в аварії у Польщі
Сьогодні, 11:28
У аварії поблизу Кракова постраждали 8 громадян України.
Про це повідомляє Польське радіо.
"Один автомобіль пасажирський, другий – це фургон", - йдеться в повідомленні.
Загалом травми отримали 9 осіб – 8 пасажирів-українців та водій фургона.
Поліція попереджає, що дорожні умови дуже складні: зокрема, на шляхах ожеледиця.
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Про це повідомляє Польське радіо.
"Один автомобіль пасажирський, другий – це фургон", - йдеться в повідомленні.
Загалом травми отримали 9 осіб – 8 пасажирів-українців та водій фургона.
Поліція попереджає, що дорожні умови дуже складні: зокрема, на шляхах ожеледиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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