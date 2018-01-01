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8 українців постраждали в аварії у Польщі

8 українців постраждали в аварії у Польщі
У аварії поблизу Кракова постраждали 8 громадян України.

Про це повідомляє Польське радіо.

"Один автомобіль пасажирський, другий – це фургон", - йдеться в повідомленні.

Загалом травми отримали 9 осіб – 8 пасажирів-українців та водій фургона.

Поліція попереджає, що дорожні умови дуже складні: зокрема, на шляхах ожеледиця.

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Теги: аварія, Польща, українці
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