8 українців постраждали в аварії у Польщі





Про це повідомляє



"Один автомобіль пасажирський, другий – це фургон", - йдеться в повідомленні.



Загалом травми отримали 9 осіб – 8 пасажирів-українців та водій фургона.



Поліція попереджає, що дорожні умови дуже складні: зокрема, на шляхах ожеледиця.



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